敦马满意度·拉菲兹：下滑至53% 政策措施研究中心（Invoke）创办人拉菲兹表示，根据Invoke进行的民调显示，首相敦马哈迪的满意度急速下跌，短短半年就从72%下滑至53%。

首相敦马哈迪（图：马新社）

（吉隆坡19日讯）政策措施研究中心（Invoke）创办人拉菲兹表示，根据Invoke进行的民调显示，首相敦马哈迪的满意度急速下跌，短短半年就从72%下滑至53%。

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他在文告中说，希盟刚开始执政时，对马哈迪最为满意的族群是华人，对他的满意度高达87%，但也在近期下跌了22%。最新调查显示，华人对马哈迪的满意度只有65%。

不过，根据Invoke在2个星期前进行的民调，马哈迪在马来人之中的满意度，如今只剩下45%。

拉菲兹表示，甚至有些叫不出名字的州务大臣，表现满意度都高于马哈迪。

他形容，他在筹备第14届全国大选的竞选及宣传工作时养成了进行民调及分析的习惯，如今他也继续这么做来了解民意。

“我不喜欢分享坏消息，但总有人得这么做，希盟在5月掌权后，政府的满意度已经急速下跌。”

拉菲兹指出，2018年6月的民调显示，72%的大马人满意马哈迪的表现，华人给予他的评价最高，高达87%的华人对他感到满意，印度人对他的满意度是84%，马来人则只有66%；不过，拉菲兹解释这是因为希盟在全国大选获得的马来支持并不高。

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然而，在2个星期前的民调，马哈迪获得的整体满意度下降至53%，各族对他的满意度皆下滑大约20%，马来人对马哈迪的满意度进一步减少至45%、华裔65%，印裔64%。