敦马满意度·拉菲兹：下滑至53%

(吉隆坡19日讯)政策措施研究中心(Invoke)创办人拉菲兹表示,根据Invoke进行的民调显示,首相敦马哈迪的满意度急速下跌,短短半年就从72%下滑至53%。

他在文告中说,希盟刚开始执政时,对马哈迪最为满意的族群是华人,对他的满意度高达87%,但也在近期下跌了22%。最新调查显示,华人对马哈迪的满意度只有65%。

不过,根据Invoke在2个星期前进行的民调,马哈迪在马来人之中的满意度,如今只剩下45%。

拉菲兹表示,甚至有些叫不出名字的州务大臣,表现满意度都高于马哈迪。

他形容,他在筹备第14届全国大选的竞选及宣传工作时养成了进行民调及分析的习惯,如今他也继续这么做来了解民意。

“我不喜欢分享坏消息,但总有人得这么做,希盟在5月掌权后,政府的满意度已经急速下跌。”

拉菲兹指出,2018年6月的民调显示,72%的大马人满意马哈迪的表现,华人给予他的评价最高,高达87%的华人对他感到满意,印度人对他的满意度是84%,马来人则只有66%;不过,拉菲兹解释这是因为希盟在全国大选获得的马来支持并不高。

然而,在2个星期前的民调,马哈迪获得的整体满意度下降至53%,各族对他的满意度皆下滑大约20%,马来人对马哈迪的满意度进一步减少至45%、华裔65%,印裔64%。

