希盟国阵五五波．金马仑重选硬战 自第14届全国大选之后，我国即将迎来首场被视为“国阵堡垒区”的金马仑国席重选，意味着闻名国内外的高原避暑胜地即将上演一场龙争虎斗战役，而希盟及国阵两派阵营已开始摩拳擦掌，准备迎接胜算各呈五五波的一场硬战！

闻名国内外的金马仑即将上演一场龙争虎斗战役，希盟及国阵两派阵营已开始摩拳擦掌，准备迎接胜算各呈五五波的一场硬战！（档案照）（图：星洲日报）

（彭亨．金马仑18日讯）自第14届全国大选之后，我国即将迎来首场被视为“国阵堡垒区”的金马仑国席重选，意味着闻名国内外的高原避暑胜地即将上演一场龙争虎斗战役，而希盟及国阵两派阵营已开始摩拳擦掌，准备迎接胜算各呈五五波的一场硬战！

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国会下议院议长拿督莫哈末阿里夫日前证实，下议院已接获选举委员会致函通知，原任国大党金马仑国会议员西华拉治的议员资格已遭撤销。金马仑国会议席在12月15日开始悬空，必须在60天内举行重选。

选委会今宣布重选日期

选委会将于明日（19日）召开新闻发布会，宣布金马仑国席的重选日期。换言之，该国席的重选日期明日就有分晓。两派阵营面对着近在眉睫的重选，已开始积极招兵买马，待敲定重选日期后，随即吹响迎战重选的号角。

金马仑国席60年以来都是国阵胜券在握的“老巢”，哪怕当初在野党的选票步步逼近，也难以攻克高原的城墙。以国阵执政的彭亨州而言，有着彭亨州务大臣兼日莱州议员拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈的“光环”加持，使此场重选更具看头。

尽管希盟已入主布城，改朝换代，希盟政府对此场硬战并没掉以轻心，且早已运筹帷幄及派兵布阵，求胜心切不言而喻。

外界形容此场战役不仅是单纯的国席重选，而是评定希盟及国阵支持率的风向标，也是选民评估希盟执政表现的成绩单，希盟若能在此取得突破，将能够进一步巩固联邦政权。

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张玉刚（图：星洲日报）



张玉刚：马诺加兰最大潜在候选人

丹那拉打州议员张玉刚受访时表示，原任的希盟行动党候选人马诺加兰一直积极走动选区。自从宣布金马仑国席选举成绩无效后，他们也已投入备战工作，包括潜在候选人在内已物色位于丹那拉打的行动室及筹备竞选基金。

也是社青团署理团长的他强调，此次是选举法庭宣判金马仑国席的选举成绩无效，不应该被称为补选，更恰当是称为重选（Re-election）。

“我本身相信不会替换候选人，最大的潜在候选人是马诺加兰，他也清楚自己上阵的几率最高。会出现重选，也是因为马诺加兰锲而不舍寻找资料，入禀法庭提出选举诉讼，在此过程当中，马诺加兰也知悉随时会有重选的可能。”

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他坦言，上届大选战况最不理想的是原住民地区，马诺加兰也已在默默耕耘，并非是因法庭方面的胜诉后才投入走动及服务选民的工作。大家已有心理准备迎战重选。

希盟由党中央领导层督战

询及希盟执政布城后是否为此重选增添优势，他认为，此场战役是五五波，希盟与国阵的角色虽已对调，希盟是以执政党的身份出征此重选，会由党中央领导层亲自督战。

“我们要谨记，此场重选的出现是因为我们告对方贿选，对方之前以执政党身份掌控资源及机制，比如动用原住民发展局（JAKOA）以巩固票源。而这一次，我们也很清楚不能给他人捉把柄。”

他说，他们会沿用当初担任在野党角色时的同样战略。希盟也不会有资源的优势，上次波德申国席补选时，非政府组织尤其是净选盟是在严密监督竞选的过程。

透过晚宴筹集竞选金

“希盟当初也同意净选盟的建议，包括部长级领袖在办公期间不能为候选人站台及助选，双方也已达成共识。是次的重选，相信也会受各单位严密的监督，因为是举国瞩目，各界会以放大镜去检视此场重选。”

他透露，他们会一如既往透过小众筹款及筹款晚宴筹集竞选基金，毕竟包括他本身在内，没有获得任何资源。

土团诚信党日莱拥影响力

询及如何争取日莱州选区的选民支持，张玉刚表示，509大选后，土团党及诚信党都有在日莱招兵买马，两党在当地已有一定的影响力，相信希盟攻入日莱会比上次来得容易。

他坦言，希盟当初出征日莱州议席时，来自土团党的候选人也是临阵出战，旨在不要让国阵不劳而获，因为该区是彭亨州务大臣的选区。

他也就巫统与伊党或会结合票源，对希盟存在隐忧时表示，他肯定会担心有类似的举动，大家也有所目睹。而金马仑属于乡区，也不存在游子票，而希盟是以597张票之差败选。

“伊斯兰党当初手握超过3600张选票，在仅有不超过4万人的选区，若巫统与伊党合作，保守估计希盟至少要设法抵销3000张选票，这对希盟而言会是个颇大的挑战。”

询及希盟会挑起怎样的课题，作为备战的主轴，他指出，农耕地是州政府的权限，对国阵是较占优势，国阵可藉此“派糖果”给选民。彭亨州务大臣上周也已造访金马仑，宣布放宽农耕地及相关土地政策等。

“至于希盟方面则需等备战总司令出炉后，才来谈论作战策略会较为合适。”

黄承毅（图：星洲日报）



黄承毅：盼政府拟长久农业政策

金马仑花业公会副主席黄承毅表示，金马仑以农业为主，迄今是属于较好的时机推动高原未来的农业发展计划，也盼望政府藉此拟定长久性的高原农业政策，为金马仑农业带来曙光。

他坦言，金马仑的土地有限，不宜过度发展，若要达至永续耕种及经营的环境，农业政策必须涵盖如何达至与环境共存的目标，同时不可以失去竞争力及经济效应。

询及农民的权益受保障的问题时，他指出，农民多年来皆面对“耕者无其田”的窘境，即便数代人已于同一片土地耕种，然而依然不获土地拥有权，故此，农民难以冒险投入资金发展农业，以及引进先进的农业设施及技术。

金马仑须迈精致农业

“金马仑必须迈向精致农业。金马仑目前有约2300名农民，必须每年更新临时地契，若缺乏合适的土地政策，农民耕种也不获保障，且难以向银行借贷拓展农业技术。”

他也敦促当局简化申请临时地契的繁文缛节程序，如延长申请期限至60年，或是把金马仑规划为农耕地，除了于这片土地耕种外，不允许过度开发计划，藉此减少非法开垦的课题。

他希望透过是次的重选，胜选的国会议员能把金马仑的相关课题带入国会，以便获得希望政府的关注。

刘必明：申请农地临时地契无下文

居住于甘榜拉惹的刘必明受访时指出，农民申请农耕地的临时地契，一直苦无下文，导致延伸非法耕种的问题。他本身从去年提交申请迄今皆无消息，有关官员仅是告知接获太多的申请，需时审批。

他冀望趁此金马仑国席重选，当局可寻策解决此困扰当地农民多时的问题。

他也大吐苦水指金马仑的泊车费相当昂贵，且是365天全年无休，尽管如此，有关措施不见得解决塞车及泊车位不足的问题。他也敦促当局考虑减少泊车收费的天数，以及把泊车收费降低至每小时30仙。

他指出，当局不该每天征收泊车费，因平常日子皆是本地人使用，也鲜少有游客上山游玩，理想的泊车收费日是周五至周日，藉此才能解决旅客乱泊车的困扰。

每逢公假及学校假期，金马仑沦为塞车重灾区，两派阵营如何改善当地的交通政策，颇受选民关注。（档案照）（图：星洲日报）