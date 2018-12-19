严炜杰．电子课本可行吗？ 每当放学铃声响起，学生背着沉甸甸的书包步出校园似乎逐渐成为一道常见的景象。超过学生自身所能负荷重量的书包不仅使他们背起来困难外，也间接地在他们的健康与成长方面造成一定的影响。

每当放学铃声响起，学生背着沉甸甸的书包步出校园似乎逐渐成为一道常见的景象。超过学生自身所能负荷重量的书包不仅使他们背起来困难外，也间接地在他们的健康与成长方面造成一定的影响。

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在收集各方意见后，教育部在近日宣布计划推出中一至中五的电子课本。虽然电子课本的概念获得不少国人的期待及支持，但也有一部份的人抱持观望的态度，甚至怀疑其可行性。

电子课本算是近代人类伟大的发明之一，它不仅大大地减少人类在日常生活中对纸张的依靠外，更重要的是提供了携带的便利性。因此，电子课本在学校的使用必定能一劳永逸解决困扰学生多年书包过重的问题。此外，具有互动性的电子课本也可以使学习过程变得更有趣，进而提升学生的专注能力。

遗憾的是，随着教育部宣布暂时无意为学生提供电子设备的情况下，这将意味着只有那些有经济能力负担家庭的孩子有机会在这项计划下受惠。

正所谓“望子成龙，望女成凤”，天底下所有的父母尽可能都想给予自身孩子最好的事物，尤其是在教育这方面。但事与愿违，电子设备的价格也远远地高于传统地纸质课本，因此我认为这是在一些家庭经济能力有限的家庭中造成另一股无形的压力。

或许有人认为那些经济有限家庭中的孩子仍可继续使用传统的纸质课本，并不会造成多大的困难。除了无形中在心智未成熟的孩子之间造成没必要的攀比心态外，我也担忧这是否间接向孩子灌输了社会收入差距的意识。

此外，教师在面对传统纸质课本与电子课本并用的情况下，不能再进行以往的统一教学。这不仅增加教师上课前的备课工作外，也需要在学生从两种截然不同的媒介所获取的资讯中取得平衡，否则将导致学生的学习进度有所差距。

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科技化学习固然是世界未来的趋势，但以电子课本尚未在我国普及化的情况下来看，各方仍未做好迎接电子课本到来的准备。因此，政府及教育部相关单位除了提供拨款支持这项计划之外，更重要的是提供教师对于电子课本相关的培训。

最后，也希望政府能摒弃以往朝夕令改的作风，与各方面携手合作，共同踏上世界科技发达的步伐，让孩子能快乐地学习成长。