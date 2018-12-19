第三季股市触底反弹‧公积金局投资赚146亿增13% 第三季股市触底反弹，推动雇员公积金局（EPF）截至2018年9月30日止第三季投资收入由前期的129亿5000万令吉按年走扬12.82%，至146亿1000万令吉。

（吉隆坡19日讯）第三季股市触底反弹，推动雇员公积金局（EPF）截至2018年9月30日止第三季投资收入由前期的129亿5000万令吉按年走扬12.82%，至146亿1000万令吉。

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第三季是投资收入达146.1亿

公积金局副首席执行员（投资组）拿督莫哈末纳西阿比拉迪夫在文告中指出，2018年第三季市场明显处于波动，尤其是中美贸易摩擦的发生。

“虽然如此，我们依然有能力在第三季改善收入表现，归功于大马和东盟股票市场从前个季度触底回弹，以及先进国的股票市场正面成长所推动。”

莫哈末纳西阿比拉迪夫认为，今年末季，区域股票市场处于波动，导致公积金局想要在末季维持表现面对了巨大挑战。

莫哈末纳西阿比拉迪夫：今年末季区域股票市场处于波动，公积金局想要维持表现面对巨大挑战。（图：星洲日报）

股市贡献60.81%或88.9亿

今年第三季，股票投资依然是推动雇员公积金局营收的最大功臣，占总投资资产40.67%，并贡献60.81%或88亿9000万令吉投资收入。在本季度，股息收入加强了国内股票投资组合的表现。

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此外，其中50.72%投资资产为固定收益工具，该投资资产持续提供稳定的收入予公积金局，并降低整体风险和保障公积金局投资组合的波动性，继而达到稳定基金的目的。

固定收益工具在第三季贡献32.40%或47亿3000万令吉投资收入；大马政府债券与同级投资工具投资收入增至25亿令吉，贷款和债券也带来22亿4000万令吉投资收入。

第三季，产业和基建投资受惠于更高的股息收入，由前期的9173万令吉激增至7亿2623万令吉。

货币市场工具也贡献3.92%或2亿6539万令吉投资收入，其中资产类别包括国库券、商业票据、短期存款证、回购协议等，这资产让公积金局能够获得定期收入，同时也能够满足短期流动性的需求。

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配合在今年1月1日使用的大马财务报告准则9（MFRS9），在第三季脱售股权获得的51亿7000万令吉资本收益将被纳入其他综合收益表下的保留盈余中，而不是损益表。此外，在大马财务报告准则9下，也不需认列股权减值。

在146亿1000万令吉的总投资收入中，其中的13亿3000万令吉是为清真存款，剩余则为传统存款。前者是仅依靠清真投资组合，后者则是结合清真和传统投资组合。

对于未来展望，莫哈末纳西阿比拉迪夫指出，公积金局将谨慎看待外围市场尤其是中美贸易摩擦带来的不确定性、原产品价格疲弱、美国升息步伐和国内股票市场的挑战。

他指出，感激财政部和国家银行的支持，以让公积金局可以实现长期全球多元化投资，且能协助该局实现策略目标，即在3年滚动期，至少取得2.5%的名义股息和2%的实际股息。