穆帅毫无脾气离别·瓜帅：他会强大回来 穆里尼奥这次黯然离开，完全没有自辩和批评，想必，他也清楚知道自己的问题，然而，他执教多年，也曾经建立自己的辉煌以及树立不少对手，这些年来交过手的主帅们，尤其英超足坛的大腕们，也都对他的下课有感而发…

（图：法新社）

（英国．伦敦19日讯）穆里尼奥这次黯然离开，完全没有自辩和批评，想必，他也清楚知道自己的问题，然而，他执教多年，也曾经建立自己的辉煌以及树立不少对手，这些年来交过手的主帅们，尤其英超足坛的大腕们，也都对他的下课有感而发…

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瓜迪奥拉：逆境时我们都是孤独的

（曼市主帅）

“我为穆里尼奥感到难过，在我们处于逆境时，我们都是孤独的，足球场上亦是如此。我总是为发生这种事情的主帅感到难过。我和所有主帅关系都亲近，当成绩不好时，你就会被解雇。他（穆里尼奥）不需要我，他是如此强大。我给予他最好的祝福，他很快就会回来的。”

克洛普：没人能夺走他的荣誉

（利物浦主帅）

克洛普给予穆里尼奥很高的评价跟极大的尊重，他表示：“穆里尼奥是非常有求胜心、有雄心的人，同时也是一名非常成功的领队。我能想像到过去几个月对他来说并不是什么开心的时光，但没有人可以夺走他所赢得的一切荣誉，我希望他记住他所获得的，而不是过去几个月发生的那些事情，他是一位杰出的主帅。”

波切蒂诺：专注热刺工作

（热刺主帅）

波切蒂诺成为曼联新帅头号热门，他不得不马上澄清自己的立场：“我认为在执教热刺差不多5年之后，有关我的未来一直有许多传闻，我无法回答这种问题。我现在非常专注在这间球会做好我的工作。”

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他也表达了对穆里尼奥的同情：“我想要对他表达最好的祝福，我感到非常遗憾，因为我非常了解他，我和他关系很好，他是一个非常好的朋友，这是一个非常悲伤的消息。”

伊梅利：这方式离开对其他主帅非喜讯

（阿申纳主帅）

“我唯一能对你说的是这让我也很惊讶，这不是好消息，因为当一位教练这样结束他的工作，这对其他教练都不是好消息。”

“我觉得波切蒂诺在热刺挺开心的，他在执教一家大球会，拥有很优秀球员，现在也在踢欧冠，英超的排名也比曼联高。”

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费迪南：炒穆帅时机正确

（前曼联中卫）



“现在是正确的时机（炒穆帅）。事情并没改善且他已经尽力了。两年半前，当他加入曼联时，我是他最大的支持者之一，当他加入时他稳定了球队，我们需要稳定。你不能忽视穆里尼奥作为教练之前已经取得的成就，但我觉得现在是曼联需要新思路的时候了。”

杰拉德：后弗格森时代曼联最佳领队

（前利物浦中场）

利物浦传奇杰拉德（前译格拉德）表示：“穆里尼奥是一位赢家。我怎能坐在这里说关于他的坏话呢？他是赢得了一连串荣誉的赢家，不管在哪里执教都好。他现在被曼联炒了鱿鱼，但他也为他们赢得了一些冠军奖杯。他在曼联做出了弗格森离任后最好的工作。”

莱因克尔：炒帅阻球星冬窗大逃亡

（前英格兰国脚）

曼联阵中，德赫亚和马夏尔两员大将的续约还没敲定，而博格巴在与穆里尼奥关系破裂后已被前东家祖云杜斯盯上。莱因克尔（前译加里．连尼加）表示：“可以想像现在解雇穆里尼奥的主因之一，是阻止他们最棒的球员在下个月（冬窗）大逃亡。”

加里内维尔：曼联主帅需具备3大条件

（前曼联队长）

“我的观点是，曼联需要一个符合3个关键原则的主帅，分别是提升年轻球员、踢有趣的足球以及赢得比赛。”

奥温：他没让球员踢出身价

（前英格兰前锋）

“到最后穆里尼奥不得不走，我认为这是必然的。他根本没让他的球员踢出身价。”

夏普：穆里尼奥方式不适合曼联

（前曼联边锋）

“曼联在慌张的情况下任命穆里尼奥，他们带他来快速解决问题。穆帅有获胜的心态，但他踢足球的方式从来就不是曼联的方式。”