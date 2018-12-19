潘伟斯：柔北设经济走廊．打造麻坡坡成前线城镇 柔佛州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯指出，柔州政府将致力打造麻坡为柔北经济走廊的前线城镇，成为吸引外资到来投资的重点区域。

阿末再尼（右起）向潘伟斯、哈菲兹等介绍巴莪大学城及商业中心的建设概念。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡18日讯）柔佛州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯指出，柔州政府将致力打造麻坡为柔北经济走廊的前线城镇，成为吸引外资到来投资的重点区域。

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他说，州政府将在柔北设立经济走廊，推动发展柔北的经济领域，以达致柔州经济南北平衡发展局面，设有家具工业园和大学城的麻坡则是柔北经济走廊的前线城镇。

潘伟斯今日在巴莪森那美集团展览馆举行的麻坡市议会工业区发展汇报会上致词时，这么指出。

拥2主要工业发展项目

他说，麻坡拥有两个主要工业发展项目，即巴口家具工业园和巴莪大学城，具有很大的发展潜能，其中巴莪大学城及周边的商业区具备良好的投资环境，也符合州政府致力吸引“3H”投资项目的政策，即高科技（High-Tech）、高价值（High-Value）和清真工业（Halal）。

“目前，世界各国皆面对人力资源的问题，巴莪大学城可成为外资的合作伙伴，提供人力方面的需求，这是其他地区所缺乏的优势。”

潘伟斯指出，巴莪大学城与商业中心预料会在两年内完成。

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他说，州政府将会从明年开始，重点发展麻坡成为柔北经济走廊的前线领域，并协助在巴莪大学城推动轻工业投资项目，以吸引外资到来。

出席汇报会者尚有麻坡市议会主席慕斯达化、麻坡县长哈菲兹、森那美集团巴莪大学城负责人阿末再尼、麻坡市议员叶洹坝等。