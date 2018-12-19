兴楼渔业业者与执法当局对话会．越渔船非法捕鱼盼严捉 越南渔船入侵我国海域非法捕鱼，影响兴楼渔业业者。业者呼吁执法当局严格执法，维护我国渔业业者的权益。

兴楼渔业蓬勃发展，但却面对越南渔船非法越界捕鱼的威胁。（图：星洲日报）

（柔佛．兴楼18日讯）越南渔船入侵我国海域非法捕鱼，影响兴楼渔业业者。业者呼吁执法当局严格执法，维护我国渔业业者的权益。

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兴楼海军之友今日举办“大马皇家海军、大马海事执法机构、大马皇家水警与渔民交流会”。现场约有逾百名出席者，而不少渔业业者积极发言，向当局反映渔业领域目前所面对的困境。

出席官员感谢业者提供宝贵的意见，他们承诺将与各单位展开合作，协助渔民解决问题。

谢立群：应加重刑罚遏制非法捕鱼

海军之友主席谢立群致辞时指出，越南渔船非法越界捕鱼，他们以外国船只向我国进行登记，使用我国的津贴油外，还将渔获转运回国，造成我国面对巨大的损失。

“虽然当局也有拦截该些越南渔船，或许是因为条例不严格，无法有效解决此问题。”

他举例，印尼当局将会炸毁非法捕捞的渔船，使得无人敢到印尼海域非法捕鱼。

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“我国应该加重刑罚，例如扣留该些非法捕鱼者一至两年，以遏制该些非法捕鱼活动。”

唐宝胜：盼提供与执法局联系系统

海军之友委员唐宝胜则说，除了上述越南渔船的问题之外，渔业业者也面对数个急需解决的问题，包括兴楼河口搁浅、与邻国间的海域划界不明确、印尼海事机构挟持我国渔船及海上紧急联系系统的不完善。

“渔船与执法当局的联系系统非常重要，希望当局可以提供双方都能联系的通讯频率。”

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唐宝胜续说，若执法当局在执法时的设备不足，业者愿意提供渔船，供执法当局使用，以对付违规的外国渔船。

陈佳升：越南渔船滥钓墨鱼

兴楼渔业业者陈佳升则反映，越南渔船入侵我国海域之外，兴楼也出现不少越南人居住在此地。

“他们向本地人租借执照、船只，或是协助安排工人出海，然而他们却使用我们的津贴油，或是将我国的米、油运回越南。”

他说，越南渔船滥钓墨鱼，使得墨鱼无法正常繁殖，进而让我国海域的墨鱼数量减少。

徐国洧：将鉴定越南渔船出没地点

大马皇家海军及大马海事执法机构协调员徐国洧则说，在农历新年后，大马海事执法机构、大马皇家海军将与兴楼渔民展开合作，一同出海鉴定越南非法渔船的出没地点。

“当局的设备不足，因此兴楼业者将提供10艘船，与执法人员一同出海，以侦查非法渔船的所在地。”

此外，他也说，执法单位也将派出官员到渔船上，解决当局与渔船通讯的频率问题。

海事机构：东海岸海域广监督不易

大马海事执法机构彭亨州主任拿督祖卡纳英坦言，东海岸海域极为广阔，在监督与执法上并不容易，但他希望各单位能一同合作，解决大马渔民的问题。

“我们在今年就展开了3377次的检查行动，该些被我们拦截的越南渔船还停泊在我们的船只扣留中心（PTV）。”

他强调，虽然该海事执法机构的权限仅限在特定区域，但一旦收集民众的投报，他们将转交给相关的负责单位，以采取相关行动。

渔业局：不再发执照给外国船只

此外，针对业者投诉一些越南渔船向我国进行登记一事，大马渔业局深海管理主任峇克礼回应，今年初起，当局就不再发出执照予外国船只。

他强调，当局也已经开始研究1985年渔业法令，以加强刑罚，对付该些非法捕鱼的外国船只。

上述对话会结束后，大马皇家海军及大马海事执法机构的官员前往兴楼旧巴刹进行下乡服务清洁活动，之后也前往全利兴楼海产有限公司参观。

出席上述对话会的包括大马海事执法机构彭亨州行动组副主任班尼尔瑟万、柔州渔业局主任扎玛尼、大马皇家水警第三区行动组主任莫哈末阿尔米、马来西亚渔业总会副总会长拿督斯里张振琮等。

祖卡纳英（左五）移交海军之路卡予兴楼海军之友的渔民。左一为徐国洧、莫哈末阿尔米、张振琮（左四）及谢立群（右三）。（图：星洲日报）