杨美盈．让官员想要贪污都难 贪污，除了让马来西亚在经济、政治、文化及国民意识上逐渐走下坡，也让我国在成为文明先进国的路途上多了绊脚石。贪污腐败更一度让马来西亚成了世界各国的焦点，大型弊案都成了国际话题，更被冠上贪污国的恶名。

贪污，除了让马来西亚在经济、政治、文化及国民意识上逐渐走下坡，也让我国在成为文明先进国的路途上多了绊脚石。贪污腐败更一度让马来西亚成了世界各国的焦点，大型弊案都成了国际话题，更被冠上贪污国的恶名。

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从牵涉其他国家的一马发展公司及购买潜水艇案件，到国内的公寓养牛以及巴生港口自由贸易区案件，还有上至高官下至老百姓的贿赂案件，都让我国原本崇高的社会价值观荡然无存。

虽说贪污是个全球性的问题，也没有一个国家可以宣布达到零贪污，但是，身为一个有责任及爱国的马来西亚人，全体人民必须以身作则，远离贪污、举报贪污、打击贪污。

所谓的贪污问题一定涉及至少两方面：贿赂者跟受贿者。因为有人以贿赂方式诱惑政治人物、公务员、执法者或任何掌权人士，以换取利益或免于刑责。贿赂者主要是抱着走捷径、省麻烦贪方便的心态，以贿赂方式来解决他们面对的问题。但是这种做法已经严重导致政府及公司体系受到破坏。

因此，要让马来西亚摆脱贪污国的恶名，要打击我国的贪污问题，需要你我以及全体国人的努力，自我警惕及以身作则，不贿赂也不收贿，才能避免贪污成为马来西亚的文化。

人民在本届大选果敢的使用选票拒绝了执政我国60年的政府，当中大部份相信都是厌倦了贪污的政府领导人，而希盟政府执政后也致力打贪，除了重新调查过往的多项弊案外，也以行动展示对贪污的零容忍，包括要求所有政府行政人员及国会议员申报财产以外，也制定了廉洁指南，并重整反贪污委员会。

你可能会问，为什么都已经换政府了，但还是有贪污的情况出现，一些政府官员中的害群之马依然收取贿赂，咖啡钱文化依然存在？

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我希望全体国人能够配合政府打击贪污的决心，停止为了“方便”而习惯性地以贿赂方式解决问题，应该要成为国家打贪的大使，记录要收取贿赂官员或人士的名字，让反贪污委员会将他们绳之以法。

只有在政府和人民充份合作下，才能处理贪污问题。因为你总不能一边继续给着咖啡钱，另一边却问政府为什么还有贪污吧？如果你不停止贿赂官员，马来西亚政府又怎么可能会廉洁呢？

每个人都有反贪的责任，当你我都不再使用贿赂方式处理事情，官员想要贪污都难！