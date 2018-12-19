教育总监：取消固定的分班制·2019年开始 教育总监拿督阿敏瑟宁说，从明年2019年开始，除了取消小学第一阶段，即一至三年级学生的年中和年终考试之外，明年开始不会再有固定的分班制。

教育总监拿督阿敏瑟宁（右一）与教育部副部长张念群（右二）出席“2019年回返学校”计划。

（布城18日讯）教育总监拿督阿敏瑟宁说，从明年2019年开始，除了取消小学第一阶段，即一至三年级学生的年中和年终考试之外，明年开始不会再有固定的分班制。

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他说，在废除考试后，小学低年级学生不再有分班制，除非是有特别目的暂时性分班，如通过份班协助学习较弱的学生跟上进度。

教育部认为，分班政策并不符合全面教育原则。

他今日在教育部举行“取消小学第一阶段考试”的媒体汇报会上说，在没有考试以后，小学第一阶段的评估不再专注于应试考试，而是专注学生的学习进展或学习表现。

“教师会更专注在学生人格和个性的塑造与教导，让学生免于考试的压力，进而建立更快乐及更有意义的学习文化。”

教育部指出，学生将持续通过各种方式的评估，作为部份教育与学习的评估，涵盖从知识、技能和各种让父母能掌握孩子的强处和弱点的各方面的评估，进一步确定可提供的支持形式。

在2011年推行的课堂评估（PBD）将被加强，通过有趣的学习及学生为中心的方法，在他们完成下一个学习过程之前，加强学生的基本技能（阅读、书写、计算及推理）。

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他强调，在取消考试以后，教师可以以各种方式评估学生的个人学习进展，例如画画、简单的项目（个S人或小组）等。

“当然还是可以有笔试，但是这绝对只是小部份，藉此避免比较的歪风，父母是比较孩子的个人学习进展，而非与他人的孩子做出比较。”

教育总监拿督阿敏瑟宁与教育部副部长张念群出席“2019年回返学校”计划。