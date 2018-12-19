布丰一语成谶·穆帅不再狂 前天欧冠抽签，当巴黎圣杰门抽到曼联时，布丰开玩笑说了一句：“现在我们还没有研究对手的必要，说不定两个月以内曼联就会换帅。”殊不知，这话说了不超过两天就一语成谶，曼联主帅穆里尼奥便下课了。

（图：法新社）

（英国．曼彻斯特19日讯）前天欧冠抽签，当巴黎圣杰门抽到曼联时，布丰开玩笑说了一句：“现在我们还没有研究对手的必要，说不定两个月以内曼联就会换帅。”殊不知，这话说了不超过两天就一语成谶，曼联主帅穆里尼奥便下课了。

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命运弄人，穆里尼奥下课的这天正是他在切尔西第2次下课的日子（3年前），算上在切尔西的两次“翻车”，这是穆帅职业生涯第3次被解雇，但和前两次不同的是，这次没太多的惋惜、辩护，甚至没什么批评声，现在人们讨论的都是曼联的潜在帅位或曼联赔偿其解约金。

穆式管理已过时

穆里尼奥的声望还摆在那里，但似乎已经不再重要，如今他留给世人的除了是非争议之外，只剩下一个孤独的背影。将帅失和、球队缺乏凝聚力，这些东西外人都看在眼里，但穆帅擅长的那一套或许已经不适合现在的国际足坛了。

纵横足坛十几年下来，穆里尼奥的管理模式很清晰：取得高层绝对信任，按照自己的意思搭建阵容，广树外敌、培植嫡系，赢球，从而树立起真正的权威。

从执教履历来说，穆里尼奥不愁下家，他刚下课便和前东家皇家马德里传出绯闻，在下课前也是另一个前东家国际米兰追逐的对象之一。

失去“索取”的尊重

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穆里尼奥的声望与荣誉还在，但对于如今的他性格使然，选择再次执起球会教鞭似乎已经不是绝佳选择。

穆里尼奥在执教切尔西的第3季，球会内有“内鬼”的消息层出不穷；在执教皇马期间，他曾和卡西拉斯闹得不可开交；而在曼联的这几年，他与博格巴的激烈矛盾也成为下课的导火索。

可以说，“索取”尊重的穆里尼奥已经失去了当初的狂傲。