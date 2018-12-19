基丹波切蒂诺成继承者大热·索斯加尔或任临时主帅 前曼联超级替补、挪威娃娃脸杀手索斯加尔，有望在曼联新帅两大热门人选基丹和波切蒂诺之前成为看守领队。

基丹（左上起）、勃朗、索斯加尔（左下起）以及波切蒂诺，谁会是曼联新帅呢？（图：法新社）

（英国．曼彻斯特19日讯）前曼联超级替补、挪威娃娃脸杀手索斯加尔，有望在曼联新帅两大热门人选基丹和波切蒂诺之前成为看守领队。

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索斯加尔遭“删除”

曼联官网更新了一条视频，在标题中写到：“索斯加尔将会成为球队的临时主帅。”消息一发出，英国《太阳报》《每日邮报》等媒体亦纷纷报道，引起了广泛热议，不过随后曼联官网删除了这条视频。

无独有偶，现任挪威首相索尔贝格也在推特上“宣布”索斯加尔履新曼联，并称这是“挪威足球伟大的一天”，祝他好运，但同样在很短时间内删除。

2007年退役后，索斯加尔先后执教过曼联预备队、莫尔德、卡迪夫和克劳森宁根FK，然后在2015年又回到老东家莫尔德执教至今。《邮报》披露，曼联会在当地时间周二宣布最新消息，因为他们有信心能够说服索斯加尔马上离开莫尔德，并执教曼联直到赛季结束。

而媒体也炒作曼联未来新帅的人选，其中以目前无职一身轻的法国名宿基丹以及热刺主帅波切蒂诺最热。