“失望资产严重低估”．陈志远明年大动作 成功集团（BJCORP,3395,主板工业产品服务组）执行主席丹斯里陈志远对旗下资产估值遭低估感到失望，明年起将落实系列重大企业活动，包括考虑将成功置地（BJLAND,4219,主板消费产品服务组）除牌，以及7-11控股（SEM,5250,主板消费产品服务组）私有化等。

（吉隆坡19日讯）成功集团（BJCORP,3395,主板工业产品服务组）执行主席丹斯里陈志远对旗下资产估值遭低估感到不满，明年起将有大动作，包括考虑将成功置地（BJLAND,4219,主板消费产品服务组）除牌，以及7-11控股（SEM,5250,主板消费产品服务组）私有化等。

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同时，他也打算分拆酒店资产到新加坡上市，并考虑为成功媒体（BJMEDIA,6025,主板电讯媒体组）注入新资产来摆脱PN17公司行列。

重返成功集团董事部1年的陈志远在媒体汇报会上表示，睽违5年重返董事部一切如常，希望能花更多时间为公司探索机遇，例如环境业务等，同时强化现有业务表现。

“尽管经济环境不明朗，集团各业务表现依旧稳定，我对明年公司展望感到乐观。公司价值已经下跌很多，不可能变得更糟了。”

不过，他对7-11控股、成功食品和成功置地等资产估值遭到低估感到失望，相信这些资产值得更多估值，因此未来将进行系列的企业活动来提振价值。

首先，陈志远披露，该集团有意将5至6项酒店资产于新加坡交易所上市，再将成功置地除牌。

“我们会选择将成功置地除牌，主要是碍于上市条例限制。同时，成功置地估值遭到低估，我们希望将之除牌下市，为股东创造更好的退场选项。”

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他说，整个计划仍在草拟阶段。

“我们希望能持有公司75%股权，其余25%将释出供公众认购。”

成功置地拟除牌

7-11私有化

拟售京都四季酒店

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成功集团有意脱售旗下京都四季酒店，希望整个计划能在未来60日内完成，并有望获利4亿美元。

他指出，集团考虑脱售相关资产，主要是这将带来可观的盈利。

陈志远表示：“我们现正与几位潜在买家洽商，预期可获利3亿5000万至4亿美元（约14亿6000万至16亿7000万令吉）。”

他表示，有关脱售若落实完成，部份赚益将会回退给股东。

至于其他收益，他表示会寻求继续与四季酒店合作在海外城市建设更多酒店。

他说：“四季酒店是好品牌，而京都业务非常成功。

成功多多销售料翻倍

陈志远说，政府积极打击非法万字活动，成功提高成功多多（BJTOTO,1562,主板消费产品服务组）销售表现。

“若非法万字绝迹，我相信成功多多销售将翻倍。”

海外业务方面，他指出，菲律宾测字业务准证还有1年到期，因此正与当地政府洽商延长，而越南测字业务为独家生意，有望为集团带来稳定的长期收入。

“我们也探讨其他国家的测字业务机会，但这需时才能有所成果。”

烤鸡止损

成功食品看好

成功食品（BJFOOD，5196，主板消费产品服务组）方面，陈志远指出，肯尼罗杰斯烤鸡大马（KRR）已成功止损，未来将更换新餐单来提高获利表现。

“我们推出的炸鸡餐单广受欢迎，放眼未来将之推向所有分店。”

至于星巴克，他说总体业务良好，每间分店都录得盈利，未来将持续展店扩充。

注入资产助成功媒体脱困陈志远也放眼为成功媒体注入资产，以摆脱PN17公司行列。

“我们将为之注入一家特别用途公司来进行重组，不确定会否保留《太阳报》（THE SUN），主要是公司的核心业务将彻底转换。”

此外，他表示，U-Mobile已取得正面营运盈利（EBITDA），加上旗下用户庞大，拟在2019至2020年期间在马股上市。

“我们正走在正轨。”

“7-11控股至少值41.8亿”

陈志远说，7-11控股的合理估值至少为10亿美元（约41亿7917万令吉），当前市值仅为15亿7000万令吉，估值遭到严重低估，因此集团正探讨将之私有化。

“我们正与银行洽商，可能是透过我或成功集团展开私有化活动，但一切仍未确定。”

他指出，泰国人口为大马2倍，7-11便利店数量却多达1万2000家，远比7-11控股现有的2250家来得多，显示出市场潜能依旧巨大。

7-11控股首席执行员克林乔治表示，集团明年放眼展店至少200家，以达到长期5000家分店目标。

“今年展店速度放慢，仅开设新店126家。”

为加速展店脚步，同时回馈社会，7-11控股今日与争取女性社会、经济、家庭与智慧地位组织（TIANGSERI）签署协议，后者承诺在未来1年向7-11控股招募和推荐至少50位加盟商，同时为加盟商提供融资、培训等服务。