失望成功集团资产被低估‧陈志远或私有化7-11 成功集团（BJCORP,3395,主板工业产品服务组）执行主席丹斯里陈志远对旗下资产估值遭低估感到失望，明年起将落实系列重大企业活动，包括考虑将成功置地（BJLAND,4219,主板消费产品服务组）除牌，以及7-11控股（SEM,5250,主板消费产品服务组）私有化等。

（吉隆坡19日讯）成功集团（BJCORP,3395,主板工业产品服务组）执行主席丹斯里陈志远对旗下资产估值遭低估感到失望，明年起将落实系列重大企业活动，包括考虑将成功置地（BJLAND,4219,主板消费产品服务组）除牌，以及7-11控股（SEM,5250,主板消费产品服务组）私有化等。

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同时，他也打算分拆酒店资产到新加坡上市，并考虑为成功媒体（BJMEDIA,6025,主板电讯媒体组）注入新资产来摆脱PN17公司行列。

陈志远在媒体汇报会上表示，7-11控股、成功食品和成功置地等资产估值遭到低估，相信这些资产值得更多估值。

不过，陈志远对明年公司展望感到乐观，主要是尽管经济环境不明朗，该集团各业务表现依旧稳定。

“公司价值已经下跌很多，不可能变得更糟了。”

询及集团未来计划，陈志远披露，该集团有意将酒店资产于新加坡交易所上市，再将成功置地除牌。

“我们现仍在草拟相关计划。成功置地估值遭到低估，我们希望将之除牌下市，同时为股东创造更好的退场选项。”

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同时，他说，成功集团有意脱售京都四季酒店，希望整个计划能在未来60日内完成。

“我们现正与几位潜在买家洽商，预期可获利3亿5000万至4亿美元（约14亿6000万至16亿7000万令吉）。我们也计划将部份脱售所得回退股东。”

此外，陈志远也放眼为成功媒体注入资产，以摆脱PN17公司行列。

“我们不确定会否保留《太阳报》（THE SUN），主要是公司的核心业务将彻底转换。”

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至于7-11控股，他说，这家便利店集团的估值遭到低估，该集团正探讨将之私有化。

“我们正与银行洽商，可能是透过我或成功集团展开私有化活动。”

最后，陈志远表示，U-Mobile已取得整年营运盈利（EBITDA），加上旗下用户庞大，拟在2019至2020年期间在马股上市。