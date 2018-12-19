世界麒麟排名升第2·阿兹祖争东奥资格利好 大马场地脚车王子阿兹祖经过上周在伦敦站世界杯场地脚车赛夺得麒麟银牌后，目前跃居世界排名第2。

（吉隆坡19日讯）大马场地脚车王子阿兹祖经过上周在伦敦站世界杯场地脚车赛夺得麒麟银牌后，目前跃居世界排名第2。

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30岁的阿兹祖连续两站夺牌，使他在麒麟世界排名从第13跃居至第2，目前只落后澳洲共运冠军格雷策之后。

阿兹祖在伦敦站世界杯场地脚车赛中，最后一圈从后发力赶超一举夺下银牌，添增450分至2445分。

在这之前，阿兹祖在本月初德国站世界杯场地脚车赛中赢得铜牌，积分添增400分。

格雷策目前以2500分高居世界排名第1，日本的河端朋之则以2335分排名第3，现任世界冠军荷兰名将布奇里则以2280分屈居第4。大马另一名选手沙费道斯则以1028分屈居第39名。

东京奥运入选赛正式开始能够跃居世界排名前五，对阿兹祖非常重要，他希望能顺利晋级2020东京奥运会，同时也期待能够改善自己在里约奥运的铜牌成绩。

阿兹祖表示，随着2018/19年世界杯系列赛开战，也就意味开启了东京奥运入选赛，他深信自己可以顺利取得自己最擅长的麒麟赛奥运参赛席位。

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除了麒麟赛，阿兹祖也希望自己能够取得东京奥运场地脚车冲刺赛的参赛资格，因为自己在冲刺赛也表现越来越好，目前他在冲刺赛的世界排名以1456分排名第15。

也是亚运冠军的他说，他接下来主要是专注在下月雅加达举行的亚洲锦标赛，然后就是2月波兰世界锦标赛，这两站也是东京奥运重要的入选赛，有很高的积分。