NBA·克服伤病捍卫主场．金块守住西部第1 丹佛金块在NBA常规赛主场以126比118战胜达拉斯独行侠，豪取4连胜，守住西部第1的位置。

“詹皇”勒布朗詹姆斯打了41分钟，23投13中得到36分13篮板8助攻，仍未能帮湖人争到胜利。（图：法新社）

（美国．纽约19日讯）丹佛金块在NBA常规赛主场以126比118战胜达拉斯独行侠，豪取4连胜，守住西部第1的位置。

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金块战绩21胜9负，在西部紧随其后的是卫冕冠军金州勇士（21胜10负）。

约基奇砍两双接管比赛

金块目前伤兵满营，但他们在约基奇的率领下依然捍卫主场。上半场，约基奇就状态不俗、轰下22分，帮助球队占据主动。独行侠一度在第三节反超比分，年仅19岁的斯洛文尼亚天才东契奇在本节末段连续3次强攻内线得手，率队打出14比0的进攻潮，夺回领先优势。

此后，重夺领先的金块一直保住优势笑到最后，约基奇全场得到32分16篮板，帮助球队赢下胜利。东契奇贡献23分12助攻，但未能帮助独行侠赢球，遭遇3连败。

詹皇打足41分钟难挽狂澜

另一方面，33岁的“詹皇”勒布朗詹姆斯打了41分钟，23投13中得到36分13篮板8助攻，仍未能帮湖人争到胜利，客战篮网最终以110比115输球，而篮网则取得6连胜。

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溜马坐镇主场迎战骑士，双方的进攻成功率都不高，溜马双能卫奥拉迪波在关键时刻接连错失罚球，最终小南斯补篮绝杀溜马，骑士以92比91险胜，并终止溜马的7连胜。

老鹰控卫林书豪继续替补出战，12投6中的他贡献16分3篮板4助攻，甚至在末节砍下12分，最终率队以118比110击败术士。