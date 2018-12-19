F3亚洲冬季系列赛·马泰举行3站9回合 F3亚洲冬季系列赛将于明年初在泰国和大马举行，共设3站9回合进行。

（中国．上海19日讯）F3亚洲冬季系列赛将于明年初在泰国和大马举行，共设3站9回合进行。

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F3亚洲冬季系列赛将从2019年1月11日在泰国武里南国际赛车场拉开战幕，并将于2月22日在马来西亚雪邦国际赛车场收官，正好处于亚洲、欧洲和美国锦标赛新赛季开始前的空档期。

全新冬季赛的比赛官方用车为区域三级方程式单座赛车（F3），来自亚洲和欧洲共8支车队已证实参赛，赛季车手总冠军将获得10个国际汽联超级赛照积分。

上海擎速赛事策划有限公司创始人兼亚洲三级方程式锦标赛组织方者邓大为表示：“全新冬季赛不仅能让车手在休赛期间驾驶全新Tatuus Autotecnica区域三级方程式单座赛车，获得宝贵的赛道练习时间，更有机会赢得国际汽联超级赛照积分。泰国和马来西亚雪邦赛道的设施配备非常完善，将给车手带来各种挑战并且可积累经验。”

总成绩前五名获超级赛积分

冬季系列赛总成绩排在前五名的车手将获得国际汽联超级赛的积分，依次为：第一名10分、第二名7分、第三名5分、第四名3分、第五名1分。

参赛阵容包括Dragon HitechGP车队、绝对车队（Absolute Racing）、Super License车队、Pinnacle Motorsport车队、日本三级方程式B-Max Racing车队、M-S p o r t Asia车队、玄锋赛车（BlackArt’s Racing）车队和Seven GP车队。

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泰国武里南国际赛道全长4.5公里，而马来西亚雪邦国际赛道长5.5公里，冬季系列赛第一站比赛将于2019年1月11日在泰国举行，共进行三个回合，之后将转战马来西亚，分别于1月18日和2月22日展开第二站和第三站的角逐。

2019年亚洲冬季系列赛

1月11-12日

泰国武里南国际赛车场

第一站（第1-3回合）



1月19-20日

马来西亚雪邦国际赛车场

第二站（第4-6回合）

2月23日-24日

雪邦国际赛车场，马来西亚

第三站（第7-9回合）