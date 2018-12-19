韩媒爆李龙大与妻子分居 据韩媒爆料，韩国著名羽球手李龙大疑似婚变，目前已与妻子卞秀美分居，正为了协议离婚做准备。

（韩国．首尔19日讯）据韩媒爆料，韩国著名羽球手李龙大疑似婚变，目前已与妻子卞秀美分居，正为了协议离婚做准备。李龙大是韩国前双打国手，曾在2008年北京奥运会与李孝贞联手夺得奥运会混双金牌，他也因此成为最年轻的羽球毛球奥运夺奖选手。

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此后，李龙大持续强势，相继获得2009年世界锦标赛男双亚军、2012年伦敦奥运会男双季军等重量级奖项。

2016年10月，赢下韩国羽球超级赛男双冠军后，李龙大选择退役，进军综艺界。

一年后，李龙大复出，与搭档柳延星携手出战国际赛。

2017年2月，李龙大宣布与交往6年的女演员卞秀美结婚。两人于2011年在江原道束草举行的一场羽球活动中相识并一见钟情。

2017年4月李龙大升级成为爸爸，还开心的在社交媒体上晒出了女儿的照片。一家三口还曾上过韩国节目。此次李龙大被媒体爆出婚变，在韩国上下引起一片哗然。据卞秀美身边好友透露，两人目前处于冷战期，正为了协议离婚做准备。二人已分居，卞秀美居住在海外。韩媒称，女儿的抚养权将很可能归李龙大所有。