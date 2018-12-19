坦承有意退出国羽·蔚强：未拍板定案 大马国羽男双里约奥运会亚军陈蔚强坦承，他与拍档吴蔚升正在考虑离开国家羽球队，但一切都还没有做出最后的决定。

陈蔚强（左）与拍档吴蔚升仍有待进一步商量，才决定是否退出国羽。（档案照）

（吉隆坡19日讯）大马国羽男双里约奥运会亚军陈蔚强坦承，他与拍档吴蔚升正在考虑离开国家羽球队，但一切都还没有做出最后的决定。

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29岁的陈蔚强今日在大马羽球学院体能训练结束后受访时表示，他们已与数造会谈，包括大马羽总，但是一切都还没有拍板定案。

他说，他们还没有退出国羽，依然是国家队球员。

一切仍在洽谈中

他表示，大马国羽从今日起将放假一周，在圣诞节结束后才重返国羽，所以目前无法透露更多细节，很多东西还在洽谈。

他说，他还需要与搭档吴蔚升商讨，不过蔚升正在国外，所以需要等待。

他表示，他目前看看什么是对他们最好的选择，可能也会继续留在国羽。

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若是双蔚组合决定退出国羽，那他们将是第2个里奥亚军退出国羽，里奥混双亚军陈炳顺与吴柳莹已在日前宣布退出国羽，并获得大马羽总的祝福。

除了国羽一哥李宗伟，上述两支里奥亚军原本是大马国羽名堂最响的组合，双方总共在IG拥有共50万粉丝。

锦才：不阻球员退出国羽

在这之前，大马羽总秘书兼教练与训练委员会主席拿督黄锦才曾表示，大马羽总不会阻止资深球员退出国羽。

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他说，除了顺莹组合，羽总迄今尚未接到任何其他球员退出国羽的申请，若是有，大马羽总也不会阻拦。

在这之前，羽总教练与训练委员会已和双蔚组合订下最后期限，订下明年4月之前必须重振雄风，走出目前的低谷。

而且，教练与训练委员会已宣布国羽将进行大瘦身，将现有国羽球员阵容减至48名，同时也减少教练人数。

顶尖球员若掀“退潮”

羽总未来难预测

据消息说，双蔚组合是顶尖水平的球员，若是一直常受批评，并且被限令在明年4月之前恢复雄风，试问心里会怎么想？

“难道双蔚组合等至明年4月才做出决定？”

赞助商首当其冲

消息指出，听闻双蔚组合已正在接洽赞助商，所以不清楚是否已提呈退出国羽信给大马羽总。

双蔚组合自2016年夺得世羽联年终总决赛冠军后似乎遇上魔咒，表现一蹶不振。

正当大马羽总将心思放在栽培年轻球员的身上，以备战2020年东京奥运会，如今现有顶尖球员纷纷离开国羽，国羽是否会受到影响，也是一个未知数。

东京奥运羽球入选赛将从明年5月开始，若顶尖球员纷退出国羽，也可能会影响国羽的赞助商。

目前，两家国羽的最大赞助商分别是Celcom Axiata（3400万）和Vcitor（6000万）。该消息说，羽总目前每年的开销是3000万，包括羽总职员、比赛经费、州基层发展和比赛开销。

政府明年拨款未知数

而且，羽总也不确定明年能从政府那里获得多少拨款，赞助商是否依然力挺羽总，也是一个未知数。

今年陆续退出国羽的球员计有男单伊斯干达、男双徐家铭与刘隽程以及陈炳顺与吴柳莹、和温可微。