德甲·五大联赛剩3支不败·多特金身告破 多特蒙德不败金身告破，目前本季五联赛仅剩下英超利物浦、意甲祖云杜斯以及法甲巴黎圣杰门三支不败之师。

（德国．柏林19日讯）多特蒙德不败金身告破，目前本季五联赛仅剩下英超利物浦、意甲祖云杜斯以及法甲巴黎圣杰门三支不败之师。

广告

德甲联赛在进入冬休前，在本周中开快车展开第16轮争夺，已在上轮提前锁定半程冠军的“大黄蜂”多特蒙德，昨日竟在客场以1比2不敌升班马杜塞尔多夫，爆了不小的冷门，并吞下本赛季联赛首败。

这也是多特蒙德自今年11月初在欧冠杯不敌马德里体育会后，本赛季各赛事中仅仅的第2场败仗。

门兴主场11连胜平队史纪录

由于老二门兴格拉德巴赫在昨日另一场争夺，主场2比0打败纽伦堡，追平了队史主场11连胜的纪录（海因克斯执教），同时从而拉近了与多特之间的差距。

目前，多特以12胜3和1负积39分排在榜首，领先门兴的优势从9分变6分，下半程争冠还是有很大悬念。

在杜塞尔多夫与多特一战，主队凭藉卢克巴基奥单刀低射破门，在第22分钟首开纪录。第56分钟，宇佐美贵史接应同伴掷出的界外球在禁区前沿横传转移，齐默右侧肋部大力爆射直飞球门左上方死角，杜塞尔多夫扩大领先优势。

广告

落后2球的多特到比赛终场前如梦初醒，皮什切克第81分钟追回1球，但为时已晚，德甲6连胜和德甲客场5连胜纪录也双双终结。