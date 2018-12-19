【暖势力】梅福才：常怀感恩之心．“贫民教懂我惜福” 人生而平等，帮助贫民灾区并不意味着我们比他们更高一等，相反在他们身上我学习如何平凡惜福。”

梅福才在印度参加当地名为New Day儿童俱乐部，当地小孩告知他，通过该俱乐部的觉醒运动了解到童工、童婚和酗酒等不良影响。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也19日讯）“人生而平等，帮助贫民灾区并不意味着我们比他们更高一等，相反在他们身上我学习如何平凡惜福。”

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大马世界宣明会执行总裁梅福才在2017年加入该机构后，一年时间内，先后探访沙巴土立、中国永胜和印度纳巴格兰。

他向星洲日报分享他的探访感想时感叹，人们经常把身边随处可得之物习以为然，殊不知在这个世上有许多贫困家庭长期因资源缺乏而苦恼。

“有者为了争夺干净的水而与他人起冲突；有者怀孕长期营养不良而陷入生命危险；有者为生计烦恼，三餐不得温饱。”

指施与受是合作关系

不过，他强调，这些贫民虽然生活水平比我们低，但他极不喜用“帮忙”两字去形容与受惠者的关系，他称两者属合作关系。

“在他们身上我学会对身边事物怀以感恩之心，并不会因为自己的生活水平比他们高而感到骄傲。”他说，受惠者往往会因为获得帮助而感到自卑，然而这其实只是一种合作关系，彼此互相学习和帮忙，并无其他差异点或上下级之分。

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“比如说，他们感谢我们为当地建立干净的水源，而我们则向他们学习如何以感恩之心珍惜水源。”

梅福才代表世界宣明會探訪受惠家庭，該家庭曾經在3年前接受世界宣明會捐贈的3隻小羊，如今已是擁有14隻小羊的家庭。（圖：星洲日報）



引进净水解决山区学生苦恼

干净的水源在我们生活随处可得，也因为不稀罕而不被珍惜，经常发生扭开水龙头而忘记关上的情况。

反观在刚果民主共和国山区小学的学生，每日都在为干净的水源苦恼。

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6岁的埃斯塔（Esta）分享经验说道：“喝了家中井水经常生病，且味道难喝，因此只能在极短的休息时段，到学校附近约100公尺处的水龙头取水。”

埃斯塔说，由于水龙头只有一个，经常与同学起冲突，争执到最后校服也越发肮脏不堪。

梅福才透露，该机构为此特在当地建造3个水龙头，引进干净的水源予他们，让他们每日不再为饮用水而烦恼。

往返山区路途颠簸不喊苦

梅福才今年60岁，原可以正式退休的他，意志坚韧不拔，经常代表宣明会往返该机构所资助的社区发展计划。

有时需乘坐各种交通工具在山区泥路上颠簸，短则耗时3小时的车程，方能到达目的地。

“相比于当地居民常年在崎岖狭窄山路来回的劳累，我这短暂的路程谈何辛苦之有。”

该机构所资助的社区发展计划包括中国平泉、印度巴萨提、印尼特尔纳特等地区，皆是网上搜索引擎不会自动弹出的地区名词，可想其偏僻荒芜。

指导农民正确使用厕所

说起亲自探访经验，他向记者侃侃而谈当中难忘的经历，其中就在印度纳巴格兰认识3名农夫，透过聊天也因此对当地卫生环境问题有更深刻了解。

他说，当地农村并无厕所的存在，随地解决已成根深蒂固的习惯，且认为厕所是肮脏污秽，并不适合在家中建造厕所。

“他们并不习惯使用厕所，因此都会在农场附近，随地解决他们的三急。”

他也说，由于农场是他们经常工作往返的地点，因此每当用餐时，都会伴随着无数苍蝇，齐来共同“享用”每日餐点。

梅福才表示，加上他们认为厕所建造是一个奢侈之举，无法深刻了解卫生问题的严重性，后来在该机构的引导下，逐渐接受并呼朋唤友使用该设备。

他也说，该机构会定期派员指引当地农民如何正确使用厕所设备，改善他们生活陋习，以减少因卫生问题而引起的患病率。

“当我们资助当地建造厕所后，团队会在3至5年内继续做后续跟进，比如教导他们如何使用厕所等硬体设备。”

他指出，倡导如何正确使用硬体设备是一种醒觉教育，也是该机构三大核心事工之一，其余有社区转型和紧急救援。

印度纳巴格兰居民获得当地政府和世界宣明会的资助后，成功建造厕所，并计划在旁多建造一所浴室。梅福才（左一）聆听当地居民，关于厕所建造问题。（图：星洲日报）

梅福才担任大马世界宣明会的执行总裁后，首次探访印度纳巴格兰，并与当地小孩合照。（图：星洲日报）



“希望之礼”为贫户送暖

另外，厕所建造计划也是该机构近来通过名为“希望之礼”礼品单，所推出的筹款活动。

梅福才说，“希望之礼”是一项每年末近圣诞节所举办的活动，分别为孩童家庭购买生活必需品。

除了上述所提的厕所设备，其他可赠送的礼品包括干净水源、学习资源、上学用具、农耕工具或牛羊等。

他补充说：“根据礼品单，捐献者也可以他人名义作为圣诞礼物，向贫困家庭送出礼物。”

该组织每年都会用4至6个月的时间，动员该机构当地的同事到贫困地区向村民进行调查，以了解他们生活实际所需。

这些贫困地区位于7个国家，其中包括蒙古、缅甸、菲律宾、泰国、越南、斯里兰卡和刚果民主共和国。

助人满足感非金钱可衡量

梅福才曾从事分销、零售、制造行业和物流行业，拥有35年丰富的从商经验，因此对于该机构筹款和领导运作方面皆得心应手。

他透露，很久以前就听过世界宣明会，机缘巧合下接受了董事局委任，成为大马宣明会执行总裁一职。

询及从商业转战到非营利组织有何不同时，他表示每当可以帮助贫穷地区时，得到前所未有不能用金钱衡量的满足感。

他说，对于贫困家庭能给予他们爱与关怀，还启发他的同理心并为之感到荣幸。

他举例，有位来自印度乡村的家庭妇女那加玛（Nagamma）与丈夫，拥有两名年幼的儿子，在未获该机构帮助前每日以乞讨为生，三餐没能温饱。

“直到收到山羊的捐献后，他们以饲养山羊为生计，后来羊只变羊群，一生为二，二为四，逐渐他们可以售卖羊只，从而赚取微薄的收入，改善他们穷困的生活。”

他呼吁大众为这些贫困的家庭略尽绵力，一只牛羊即可改善他们的生活，勿因善小而不为。

欲知更多世界宣明会“希望之礼”的详情，可浏览http://www.worldvision.com.my/ch/gifts-of-hope。