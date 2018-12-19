联合教会：列伊斯兰宣传基地？教长言论.砂沙拒从 （古晋17日讯）教育部长马智礼日前在国会上要求，在砂沙学校执教的吉兰丹、登加楼及吉打伊斯兰宗教教师，继续留在东马传教，以宣扬伊斯兰，更要把沙巴和砂拉越作为灌输伊斯兰基地，引起砂联合教会（ACS）关注。

（古晋17日讯）教育部长马智礼日前在国会上要求，在砂沙学校执教的吉兰丹、登加楼及吉打伊斯兰宗教教师，继续留在东马传教，以宣扬伊斯兰，更要把沙巴和砂拉越作为灌输伊斯兰基地，引起砂联合教会（ACS）关注。

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砂联合教会今日发表文告表示，无论是1962年政府级委员会报告（IGC）、1963年大马建国契约抑或联邦宪法，都确保砂沙人民的宗教自由获得保障。



“在砂拉越，大部分人民为非穆斯林，而砂拉越宪法也指明，伊斯兰不是官方宗教。”



文告说，这也在1962年政府级委员会报告清楚显示这点，任何有关宗教教育的要求，联邦一概不得向婆罗洲提出要求或申请。



此外，1962年政府级委员会报告也列明，在婆罗洲的公共服务婆罗洲化乃被视为政策的主要目标，确保砂沙的原住民合法利益得以维护。



因此，砂联合教会认为，马智礼的言论已不符合大马建国契约的精神，而且似乎要将砂沙伊斯兰化，并将伊斯兰传播给非宗教学校的本地学生。



■校园氛围恐生变

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砂联合教会在文告中直言，若把沙巴和砂拉越作为灌输伊斯兰的基地，恐将使校内氛围产生变化，甚至或许会令家长与学生感到不安，进而无法专心学习。



“虽然从马来亚半岛派遣教师到沙巴和砂拉越服务的做法，能缓解教师短缺，但作为公务员的教师，不应被用作促进沙巴和砂拉越伊斯兰化的工具。”



砂联合教会呼吁联邦政府，停止让公务员或教师伊斯兰化沙巴和砂拉越，反之应履行他们在1962年政府级委员会报告、1963年大马建国契约中及联邦宪法的承诺，即保障砂沙的宗教自由。



该会也将致力确保促进砂拉越及全国人民的和谐与团结。