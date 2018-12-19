险胜法乙球会奥尔良·大巴黎打响卫冕首炮 依靠小将迪亚比的制胜球，法甲霸主巴黎圣杰门星期二在法国联赛杯足球赛16强战中客场以2比1险胜法乙球队奥尔良，用一场胜利开启卫冕征程。

巴黎圣杰门的法国前锋迪亚比周二在法国联赛杯16强赛对奥尔良时，攻进该队第2球后，奔跑庆祝。（图：法新社）

（法国．巴黎19日新华电）依靠小将迪亚比的制胜球，法甲霸主巴黎圣杰门星期二在法国联赛杯足球赛16强战中客场以2比1险胜法乙球队奥尔良，用一场胜利开启卫冕征程。

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面对已经成就5连冠的巴黎圣杰门，奥尔良前40分钟防守做得极为出色。然而大巴黎还是在第41分钟利用对手防线失误首开纪录，迪马利亚将球送至奥尔良球员身后，卡瓦尼面对出击的门将雷诺挑射破门。

连续5场比赛失球不配豪门

奥尔良队本场踢得并不保守，他们在第70分钟利用大巴黎后场失误扳平了比分。

洛皮禁区外完成一脚远射，球在门前弹地后，令意大利老将布丰无可奈何。战至第81分钟，替补登场的迪亚比连续摆脱防守球员后低射建功。再度取得领先的巴黎圣杰门此后顶住了对手反扑，他们本有机会通过最后一次进攻扩大比分，但姆巴佩快速反击过程中的射门被皮诺在门线前化解。

然而，大巴黎最近各赛事连续5场失球，后防的飘浮表现恐怕会误了这支豪门在欧冠的大事。