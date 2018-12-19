亚洲电视大奖颁奖礼 .首轮走红毯艺人公布 （古晋18日讯）享负盛誉的第23届亚洲电视大奖颁奖礼，将从2019年1月11日至13日，在砂拉越古晋举行，届时将有众多赫赫有名的入围艺人及颁奖嘉宾亲临出席。

廖家仪

（古晋18日讯）享负盛誉的第23届亚洲电视大奖颁奖礼，将从2019年1月11日至13日，在砂拉越古晋举行，届时将有众多赫赫有名的入围艺人及颁奖嘉宾亲临出席。

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这是马来西亚有史以来，首度成为此盛会的东道主，亚洲电视大奖筹委会及评审团刚刚揭露，并证实会有阵容鼎盛的亚洲电视圈偶像巨星，齐步上当晚的星光大道红地毯，并在其官方网站更新相关资料。



今年度颁奖礼将由名字响当当的前MTV Asia频道唱片骑师May Wan及Choy Wan搭档Adrian Jalaludin与Mark Zambrano联手主持。来自亚洲电视圈的多名特邀嘉宾将出席盛会，其中由三百多人组成的国际代表团，就包括得奖的电视与电影制片、导演、艺人、演艺人员、主持界新秀、评委、主要赞助商、入围者及获得提名的全亚洲各国的名流。



ATV Awards Sdn. Bhd.已宣布将于1月12日，亮相星光大道红地毯直播节目的首轮名流阵容。在众多嘉宾当中，最受瞩目的包括泰国明日之星Maneerat Kam-Uan、泰国电视女艺人兼模特儿Khemanit Jamikorn，以及曾出演2016年搞笑恐怖片“奶奶”中Hut这个角色，而声名大噪的泰国男演员Jiravich Pongpaijit。其他出席者包括曾出演2004年恐怖电影“鬼影”而广为人知的男星Ananda Everingham、台湾模特儿、演员兼舞蹈员廖家仪，以及台湾演员／歌手王灿。



其他已证实出席此项亚洲娱乐圈盛会的名流，还包括被誉为泰国最有前途年轻模特儿之一的Ase Wang、新传媒旗下中文电台97.2最爱频道的全职节目主持人洪圣安、荣获新传媒旗下春天频道97.2FM Pradhana Vizha颁奖礼最佳新秀奖，并曾于2012年参演Vettai 2.0而获提名最受欢迎男艺人的James Kumar，以及扬名国际的新崛起男模特儿、节目主持兼演员Derek Chun。



砂旅游、文化、青年及体育部长兼第23届亚洲电视大奖主场颁奖人拿督阿都卡林表示，欣逢2019年是“砂拉越旅游年”，深感荣幸成为第23届亚洲电视大奖颁奖礼东道主，并首次吸引众多明星和国际闻名的演艺人员前来做客。



第23届亚洲电视大奖是备受瞩目的世界级盛会，规格如同第一方程式赛车、Moto GP、东南亚运动会等，势必促进马来西亚旅游业，同时吸引更多国际游客到砂州观光。

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王灿



Ase Wang