五夺欧洲金靴奖·梅西坦言超预期 阿根廷球星梅西周二在西班牙巴塞罗纳领取了2017/18赛季欧洲金靴奖，这是他个人职业生涯第5次获得该奖项，超过了4次获得该奖项的老对手罗那多。

梅西压倒利物浦的萨拉赫，第5次夺得欧洲金靴奖。（图：法新社）

（西班牙．马德里19日新华电）阿根廷球星梅西周二在西班牙巴塞罗纳领取了2017/18赛季欧洲金靴奖，这是他个人职业生涯第5次获得该奖项，超过了4次获得该奖项的老对手罗那多。

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夺奖靠强大队友帮助

在巴塞罗纳领取该奖项之后，梅西坦言：“事实上当我开始踢球的时候，我从未想过这会发生，我梦想着踢职业足球，也享受胜利，我热爱比赛，但我从未想过能收获如此多奖项。”

他表示，除了自己付出辛勤苦练的代价，也要感谢队友的合作，在队中各位置都有世界最佳球员作为队友，使他踢来更加如鱼得水，才有机会拿下金靴奖。

2017/18赛季西甲联赛，梅西攻进34球，超过在英超打入32球的萨拉赫，蝉联欧洲金靴奖。

此前，梅西分别在2009/10赛季攻进34球、2011/12赛季50球、2012/13赛季46球、2016/17赛季37球，4次荣获该奖项。2018/19赛季，31岁的梅西状态依旧火热，在对阵勒万特的西甲比赛完成帽子戏法后，本赛季在西甲已攻进14球。