华妇在印尼被咬 . 不列入砂狂犬病数据 （古晋19日讯）卫生部总监拿督诺希山证实，日前在古晋一家私人医院逝世的印尼华裔妇人，是死于狂犬病。不过，由于死者是在印尼遭狗咬伤，因此这宗案例没有列入砂拉越狂犬病数据内。

（古晋19日讯）卫生部总监拿督诺希山证实，日前在古晋一家私人医院逝世的印尼华裔妇人，是死于狂犬病。不过，由于死者是在印尼遭狗咬伤，因此这宗案例没有列入砂拉越狂犬病数据内。

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从2017年7月1日至今年12月12日，砂人类感染狂犬病确诊案例维持16宗，其中15宗感染者死亡。最后确诊死亡案例是发生在本月10日。



对于印尼华裔妇人死于狂犬病的案例，卫生部已根据国际卫生条例（IHR）通知印尼卫生部。69岁妇人生前是居住在印尼西加里曼丹的桑高（Sanggau）。

今年9月，妇人右小腿被家犬咬伤，她随即在印尼医院接受治疗。今年12月9日，她申诉背部疼痛，而且难以行走。



在印尼接受两次治疗后，妇人情况没改善，在家人安排下，她于本月13日到古晋一家私人医院治疗。但隔天情况突然恶化，家人转至其他私人医院治疗。



妇人于本月17日上午6时逝世，死前感觉双脚无力，无法吞咽，而且神智不清醒。本月18日出炉化验结果显示，她对狂犬病呈现阳性反应。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）