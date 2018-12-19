银河宣布续约·37岁伊布挑战做更好 正如所料，瑞典“神塔”伊布拉希莫威获得了美国职业大联盟洛杉矶银河的续约，并且将成为“指定球员”（注：其薪水将不受工资帽限制）。

（美国．加州．卡森19日讯）正如所料，瑞典“神塔”伊布拉希莫威获得了美国职业大联盟洛杉矶银河的续约，并且将成为“指定球员”（注：其薪水将不受工资帽限制）。

广告

在2018年，37岁的伊布可谓越老越妖，他首季加盟洛杉矶银河便在27场比赛中打入22球，贡献10次助攻，他也收到了大联盟最有价值球员奖的提名，最终他获得最佳引援奖。

此前有包括AC米兰的球队曾希望在冬窗签下伊布，但转会回到欧洲联赛告吹。

当今足坛与梅西C罗并驾齐驱

洛杉矶银河是透过官网宣布伊布获得一纸新合同的消息，伊布还透过球会网站发布了他预录的视频，针对自己未来动向以及传闻回到欧洲踢球一事回应：“很多关于我转会的传闻，但我并没有离开（美国）。我已经留下来了，而我在这里还有还没完成的事。”

伊布是目前仍活跃足坛的3名进球数达到500球以上的球员之一，另外两人正是当今足坛绝代双骄梅西与罗那多。

伊布强调：“我被告知我的表现足够出色，但我并不觉得，我还可以更好。现在我更加熟悉这支球队以及队友，而我可以做得更出色。”