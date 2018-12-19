花蒂玛：谨慎处理宗教事宜 （古晋19日讯）砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长拿督斯里花蒂玛阿都拉表示，砂拉越确实面对宗教教师缺乏的挑战，并指正致力增加来自砂拉越的宗教教师人数。

砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长花蒂玛阿都拉：砂拉越确实面对宗教教师缺乏的挑战，且目前正致力增加来自砂拉越的宗教教师人数。

（古晋19日讯）砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长拿督斯里花蒂玛阿都拉表示，砂拉越确实面对宗教教师缺乏的挑战，并指正致力增加来自砂拉越的宗教教师人数。

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她今日出席第1届研究及教育创新科学及工艺国际大会开幕礼后及受访时，就教育部长马智礼近期在国会呼吁西马宗教教师暂时不要离开沙巴及砂拉越，以让沙砂成为宣教沃土（medan dakwah）的言论时，如是回应。



她指出，其本人目前已不再管理砂教育事务。不过，她了解砂确实面对宗教教师缺乏的问题。



“我们希望达到90%在砂执教的教师为本地教师的目的，其余10%则来自其他州属。”惟，她称，在达到以上目标所面对的其中一项挑战，便是缺乏来自砂的宗教教师，且砂有许多宗教教师是来自吉兰丹及登嘉楼。



不过，对于马智礼的言论，花蒂玛阿都拉则不甚认同及接受。她补充，其不甚明白马智礼所指“宣教”（dakwah）的意思，并指若马智礼所指是与教育有关，即让伊斯兰教徒学生学习宗教教义则无碍。



“我们不想因此引起宗教纠纷，且我国奉行尊重彼此宗教的精神。让宗教教师教导伊斯兰教徒学生宗教教义的概念可被我们接受，但其他事则不能一概而论。宗教事宜必须小心处理，以便各族和谐可被维持。”



（新闻来源：砂拉越星洲日报）

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