刘伟强：129席+砂盟19席．希盟掌三分二优势 巫统爆发退党潮改变了希盟与国阵的政治版图，内阁今日讨论了巫统议员出走造成的政治新局面，从纸面上希盟已掌控三分之二国会多议席，有利于政府谋划修宪。

首相署部长拿督刘伟强。

（雪兰莪．八打灵再也19日讯）巫统爆发退党潮改变了希盟与国阵的政治版图，内阁今日讨论了巫统议员出走造成的政治新局面，从纸面上希盟已掌控三分之二国会多议席，有利于政府谋划修宪。

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掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强说，内阁今日讨论了各政党掌握的议席，目前希盟共有129席，加上已表态亲希盟政府的砂拉越政党联盟（GPS）有19席，希盟已经掌握了148席，达到国会三分二的优势。

执政党阔别10年再掌三分二

在222个国会议席中，政府若要掌握国会三分二绝大优势需要148席。这可是大马政坛在阔别10年后，执政联盟重新掌握国会三分二的绝大优势！

刘伟强今日出席2018年最后一次内阁会议后接受星洲日报访问时表示，政府有意在明年召开的国会下议院会议提呈数项修改宪法法案，包括修改宪法将投票年龄降低到18岁、修改联邦宪法第1（2）条文以落实1963年大马协议等。

“我们希望这些亲希盟的议员，能在明年召开的国会会议上，支持政府的决策。

“检讨1963年大马协议对东马有极大好处，我想不到为何东马议员会反对修宪。”

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他也说，目前独立人士有13人，这些议员也表明支持希盟。

指还有东马议员退出巫统

刘伟强表示，虽然巫统党主席拿督斯里阿末扎希已经告假，但据他了解，接下来可能还会有议员特别是东马议员退出巫统。不过，在东马只有邦莫达仍未退党。

“我预测，到了今年底，巫统可能剩下不到一半议员。很多巫统议员选择退党，因为他们已对巫统失去信心。我觉得，巫统如果还能保住没有被解散，已经很大命了。”

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公正党国会老大行动党老二

刘伟强表示，公正党已成为国会最大政党，共有50名议员，拥有42席的行动党成为国内第二大政党。

509大选，巫统共赢得54席，原是国内最大政党，随着17名议员退党，目前只有37席；不过，巫统仍是国会最大的反对党。

随着有3名从巫统退党的议员加入土团党，土团党的议席从13席增至16席，诚信党和沙巴民兴党的议席保持不变，分别是11席和9席。

自2008年308大选以来，反对党否决了国阵政府在国会的三分二优势，并在在2013年的505大选赢得更多议席，国阵的优势更小；这也意味着，执政党自2008年开始，这10年来都无法掌握国会三分二绝大部份议席。

早前，巫统拉律区国会议员兼前贸消部长拿督韩沙再努丁与另外5名巫统国会议员宣布退党。他也放话，有36名国阵议员，包括来自巫统的33人，2名国大党及1名沙人民团结党（pbrs）议员都已经签署了支持马哈迪的信件。

大选后退出巫统的5名国会议员中，便有3人已经加入土团党，即前贸工部长，也是日里区国会议员的拿督斯里慕斯达法、前巫统女青团团长，也是马日丹那区国会议员拿督玛丝艾米雅蒂，还有峇眼色海区国会议员诺阿兹米。

国阵仍掌控上议院

刘伟强表示，目前上议院共有69名上议员，国阵仍掌控上议院，占26人，希盟上议员人数只有18人。

他表示，原本国阵有28名上议员，后来退出两人，减至26人。

国会上议院目前共有69名上议员，其中国阵占26人、民政党2人、伊斯兰党4人、希盟18人、砂州土保党2人、民进党1人、沙州自由民主党1人、民统党1人、团结党1人、印度人前进阵线1人、残疾人士代表1人、原住民社群代表1人、暹罗裔社群代表1人及无党派1人。