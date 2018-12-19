洛曼建议扎希．“委纳吉任实权领袖” 巫统最高理事拿督洛曼建议已交出主席职权的拿督斯里阿末扎希，委任前首相拿督斯里纳吉，以实权领袖及国会反对党领袖的双重身份，重新领导巫统。

（吉隆坡19日讯）巫统最高理事拿督洛曼建议已交出主席职权的拿督斯里阿末扎希，委任前首相拿督斯里纳吉，以实权领袖及国会反对党领袖的双重身份，重新领导巫统。

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他在文告中说，巫统现下需要一名有经验、受到所有国阵国会议员尊重，包括已退党的国会议员认同的领袖来领导。

他也对阿末扎希宣布休假，将主席职务交由署理主席拿督斯里莫哈末哈山执行感到遗憾，并认为事件发展至此，是首相敦马哈迪的“极大胜利”，因为后者为了让阿末扎希在党选中败阵，不仅心机算尽，还动员巫统各个机关向阿末扎希施压，要他交出主席职权“去放假”。

“可是，巫统党员并不如马哈迪所想像般愚蠢，你越是提控巫统领袖，我们就对领导层更具信心。”

洛曼形容现在是“森林法则”时代，即犯罪者免于责罚，但无辜者却被栽赃，纵使未经过公平审讯，却也已经被定罪了。

指领袖意志不定被敦马利用

“更可悲的是，就算反贪会公开表明，指他们会先提控阿末扎希，再调查他是否真的有涉贪，但很多意志不坚定的领袖都甘于被马哈迪利用。”

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洛曼指出，由于阿末扎希是党选胜出的主席，因此由他来委任纳吉出任实权领袖，是很重要及有必要的，加上党员也无法接受没有经验的莫哈末哈山来领导巫统，更何况莫哈末哈山从未捍卫阿末扎希。

“我要求所有支持纳吉以实权领袖及国会反对党领袖身份，重新领导巫统的党员及领袖，也尽快向媒体发布同样的讯息。”