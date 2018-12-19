疑涉及澳门骗局·21名中国籍男子被捕 小车祸引发殴斗事件，警方在跟进调查后，另有意外斩获，随即捣毁一个疑涉及澳门骗局的诈骗集团，逮捕21名中国籍男子。

警方直击电话诈骗集团的巢穴。

（柔佛．新山19日讯）小车祸引发殴斗事件，警方在跟进调查后，另有意外斩获，随即捣毁一个疑涉及澳门骗局的诈骗集团，逮捕21名中国籍男子。

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小车祸引发的殴斗事件于前晚9时许，在新山南钥城（Southkey）的商业区发生。

中国籍司机开车不慎擦撞停放在路边的一部轿车，与本地华裔司机发生口角后，竟招来近60名同籍男子群起攻击该本地华裔司机与数名前来解围的朋友。

新山南区警区副主任莫哈末阿凡札尼占受询时说，警方过后也接获投报，指上述涉案的中国籍男子连同数百名同籍人士在附近单位从事电话诈骗活动，因此，直捣巢穴。

莫哈末阿凡札尼说，警方昨晚直击有关诈骗集团在该商区楼上单位租用的3个单位。

他说，警方当场逮捕7名中国籍男子，充公59台手提电脑。

他指出，警方援引刑事法典第420条文，以及1953/63年移民法令第6（1）c条文查案。

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“从初步调查显示，落网者护照已逾期。”

59台手提电脑全数被充公。