“续约他培训他”．名嘴：足总应“投资”陈清和 大马前国脚史柏格星认为，大马足总不但要续约国足主帅陈清和，同时还要为这名来自吉打的前国脚“投资”更多。

（吉隆坡19日讯）大马前国脚史柏格星认为，大马足总不但要续约国足主帅陈清和，同时还要为这名来自吉打的前国脚“投资”更多。

广告

目前也是著名足球评述员的史柏格星表示，大马足总理应续约陈清和，这不仅是因为陈清和成功率领“马来虎”打进本届铃木杯东南亚足球赛的关系，而是需要继续提升陈清和的执教能力。

送国外培训提升执教能力



他认为，足总应该为50岁的陈清和安排教练培训，包括把他送到国外去接受培训，以提升他的能力。

他说：“我认为，根据国足在铃木杯取得的成绩，陈清和的职位应该保留。这不仅是因为马来虎达到赛前所预定的目标，更重要的是，我们可以从陈清和教练的球队里看到他们充满动力以及团结气氛。”

“如果大马足总为陈清和准备一份合约，就必须准备“投资”在他身上，派他到国外接受教练课程的培训。我有信心，这项投资有助陈清和在未来能带领出更出色的球队。”

陈清和是在去年12月顶替葡萄牙籍教练温加达的国家队帅位，他与足总的合约将到本月底届满，但大马足总目前仍未宣布是否续约陈清和，并表示会在届满后再确定其帅位。

在陈清和执教期间，大马在国际赛事共取得8胜3和5负的成绩，并且助大马从世界排名第174上升到第167位。

广告

清和需改善2弱点

史柏格星补充说，由陈清和带领打进本届铃木杯决赛的马来虎，最终在决赛以两个回合2比3不敌越南而屈居亚军，存在不少的弱旅需要改善。

其一是他认为陈清和不能只以一套打法走到底，而至少要准备两套打法。此外，他认为陈清和应该增加国足的阵容，以便能提升队内竞争。