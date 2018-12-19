安努亚：建议不实际．“纳吉任实权领袖违章” 巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙以违反党章为由，拒绝前首相拿督斯里纳吉受委出任实权领袖。

（吉隆坡19日讯）巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙以违反党章为由，拒绝前首相拿督斯里纳吉受委出任实权领袖。

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他说，无论是由任何人，在任何时间点提出这项献议，都不会被巫统领袖所接纳，更形容这个建议“不实际”及违反党章。

多名巫统领袖，包括最高理事等在党主席拿督斯里阿末扎希下放职权，交由署理主席拿督斯里莫哈末哈山代为执行主席职务后，公开呼吁阿末扎希委任纳吉为实权领袖及国会反对党领袖，以双重身份重新领导巫统，但却被现任领袖不置可否，尝了闭门羹。

这已不是巫统领袖或党员首次要求纳吉出任实权领袖，在7月党选后，巫统大港区部主席拿督斯里嘉马便曾公开推举纳吉出任实权领袖，认为这项在执政党，如公正党也存在的党职，可以让纳吉有效领导巫统。

不过，安努亚慕沙即时拒绝这项建议，指这项建议并不实际，也违反了党章。

凯里：建议缺乏深思熟虑

巫统林茂国会议员凯里也不认同委任纳吉为实权领袖的建议，指这是缺乏深思熟虑，仓促之下作出的献议。

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他更在推特里撰文，要求公众“不要散播未经确认的假新闻”，意指纳吉出任巫统实权领袖及国会反对党领袖，是未经证实的假消息。

“我相信（巫统最高理事）洛曼没那么笨吧。”

洛曼较早前发文告，要求领袖公开支持纳吉出任实权领袖及国会反对党领袖。