沙比利：谁成反对党领袖．“巫统须商讨非说了算” 巫统主席拿督斯里阿末扎希交出党主席职权后，由谁取代他成为国会反对党领袖，不是巫统说了算。

（雪兰莪．八打灵再也19日讯）巫统主席拿督斯里阿末扎希交出党主席职权后，由谁取代他成为国会反对党领袖，不是巫统说了算。

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巫统副主席拿督斯里依斯迈沙比利说，国会反对党领袖将从所有反对党国会议员中选出，不是巫统说了算，而巫统需要与其他反对党商讨。

“国会反对党人选是由所有反对党，包括伊斯兰党、砂拉越政党联盟（GPS）商议后选出，反对党领袖不是国阵或巫统的反对党领袖。”

“国会反对党领袖必须获得所有反对党的同意。”

巫统最高理事拿督洛曼今日建议，委任前首相拿督斯里纳吉，以实权领袖及国会反对党领袖的双重身份，重掌巫统。

对此，依斯迈说：“这只是洛曼的个人建议。”

他表示，只有涉及巫统事务的课题，才由巫统最高理事会决定。

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须带上最高理事会议讨论

依斯迈也解释，巫统党章并没有“实权领袖”职位，而任何事项都必须带到最高理事会议上讨论。

巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙透露，巫统将在12月28日召开最高理事会议。

另一方面，询及阿末扎希已顺应党员要求告假，是否还有巫统议员会退党时，依斯迈简单回应说：“我不确定。”

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根据洛曼今早在脸书揭露，虽然阿末扎希已宣布告假，但仍有巫统党员退党。似在意有所指这些党员退党是与党主席无关。

“拿督斯里阿末扎希已告假，为何拉威（吉打瓜镇州议员）要退党？而且是30个人！

有人说退党是因为主席？”