单身族救星·陪伴型机器人诞生 单身一族的救星！日本新创机器人公司Groove X周二正式推出耗时3年开发的陪伴型家庭机器人LOVOT。

单身一族的救星！日本新创机器人公司Groove X周二正式推出耗时3年开发的陪伴型家庭机器人LOVOT。

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LOVOT拥有圆润可爱的外型，最吸引人注意的，便是它头上的黑色天线，内部搭载360度半球相机、半球麦克风、温度感测器、照度感测器、湿度感测器等，多达十数种精密装置，藉此掌握环境、识别人物。

Groove X曾与官网上透露，LOVOT并非要让生活变得更方便，而是为了温暖现代人寂寞的心灵而诞生。

LOVOT身上下更配有超过20个触觉感测器，并有着近似人体的温度。它可以分辨主人拥抱它的力道，当你轻抚它的肚皮时，会像猫、狗等宠物那般，表现出舒服得昏昏欲睡的神情。同样地，若轻柔或粗暴地对待它，也可能影响LOVOT的心情与感受。

值得一提的是，LOVOT不仅能和人沟通，也能彼此互动，这就是GrooveX一口气推出两款LOVOT“可可”与“牛奶”的原因。牛奶有着较为调皮的性格，相对地，可可则表现得更为稳重、懂事。

外媒《Gizmodo》指出，两款LOVOT套装售价59万8000日圆（约2.2万令吉），单只售价34万9000日圆（约1.3万令吉），另外每月还需要9980日圆（约370令吉）的月费。

