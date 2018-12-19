称比地铁更快速·狂人马斯克开创地底隧道 电动车大厂特斯拉、SpaceX创办人马斯克旗下的地下运输创投─钻洞公司（Boring Co.）的首条隧道周二揭幕，这条隧道据称可比地铁更快速地运送人们到达目的地。

马斯克周二驾着特斯拉X款电动车抵达位于霍索恩的测试隧道。他形容自己的首航是“史诗般的”。（图：法新社）

（美国．洛杉矶19日讯）电动车大厂特斯拉、SpaceX创办人马斯克旗下的地下运输创投─钻洞公司（Boring Co.）的首条隧道周二揭幕，这条隧道据称可比地铁更快速地运送人们到达目的地。

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马斯克当天驾着特斯拉X款电动车抵达位于霍索恩的测试隧道。他形容自己的首航是“史诗般的”。并形容这项变革为“摧毁灵魂的交通”，同时表示将改良未来系统让乘搭经验能像“镜子般滑顺”。

2年前，马斯克在推特上抱怨“交通让我抓狂”，“打算建造一台隧道掘进机，然后开始挖掘未来”。2年后他成立的钻洞公司终在周二向世人公开第一条超回路列车（Hyperloop）隧道。

这条3.2公里长的隧道，是他开发高速地下网络的第一步；根据他的理念，未来行人和车辆都能在这个全美第二大城市拥挤的街道地底下快速前进。

受邀的贵宾及媒体记者周二坐上他的特斯拉S款汽车，在洛杉矶地区街道上行走了约1.6公里抵达奥利里站，该站位于住宅区中间即某户人家的后院，有电梯慢慢地把汽车下降到一个宽大的通风井，到达距离地面下9公尺，之后汽车在狭窄的隧道内滑行约3分钟。

按马斯克之前的说法，隧道中的特斯拉汽车配有可开合齿轮，可以让汽车变身有轨列车，也可以变回去，而这项技术可用于任何自动驾驶电动车，不光是特斯拉。

他还表示，这种交通方式在超过240公里时速下仍是安全的。他说：“在这种速度中，这就像（科幻小说中的）在一座城市内远距离传送一样。”

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但周二测试的时速只有64公里，而且乘客表示，全程颠簸不堪，甚至有记者差点作呕。

