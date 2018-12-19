拨106亿经费3500士兵待命·英备战无协议脱欧 距离英国脱欧大限只剩100多天，英国何去何从仍然是个大问号。英国政府周二表示将启动无协议脱欧的“战备状态”，包括拨款20亿英镑（约106亿令吉）作为脱欧经费，并且调派军队3500人待命，因应所有可能爆发的状况。政府同时呼吁公众和企业要做好准备，以防万一。

一辆“反脱欧大巴”日前在布鲁塞尔欧盟委员会总部“堵门”示威。（图：法新社）

（英国．伦敦19日讯）距离英国脱欧大限只剩100多天，英国何去何从仍然是个大问号。英国政府周二表示将启动无协议脱欧的“战备状态”，包括拨款20亿英镑（约106亿令吉）作为脱欧经费，并且调派军队3500人待命，因应所有可能爆发的状况。政府同时呼吁公众和企业要做好准备，以防万一。

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在圣诞节及新年国会休会前，内阁在周二最后一次会议同意尽早为无协议的硬脱欧做准备。

首相梅伊尚未赢得分歧严重的国会支持她上月与布鲁塞尔达成的脱欧草案协议。梅伊周一表示，将安排国会在下月14日当周表决脱欧协议，这导致一些议员指责她在3月29日脱欧日临近之际，试图通过拖延时间迫使国会支持她。

无协议脱欧意味着没有过渡期，英国将断崖式脱欧，这对跨国企业而言是噩梦情景，但却是想要与欧盟一刀两断的强硬脱欧派的梦想。

梅伊上周挺过了保守党内部的不信任投票，她警告议员们，她达成的协议的替代方案是无协议脱欧，或干脆不脱欧。

梅伊的发言人表示，尽管政府的当务之急仍是在达成协议的情况下脱欧，这是最有可能出现的情景，但政府将开始“全面”实施无协议脱欧计划。

他说：“内阁已同意，现在已是时候加速准备因应无协议脱欧。”

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促商民也做好对策

发言人还指，内阁同意建议企业现在也确保做好同样的准备，在他们认为必要的范畴内制定自己的无协议脱欧计划。公民也应该做好准备，”他补充说，在今年早些时候发布无协议脱欧指引后，很快将发布进一步的详细建议。

国防部长威廉逊表示，准备调派3500名军人待命，协助处理无协议脱欧可能发生的任何状况；卫生部长韩考克接受英国广播公司（BBC）访问时表示，已经针对全国的国家医疗保健服务（NHS）发布无协议脱欧对策。

自2016年公投以来，政府已为脱欧计划拨款超过42亿英镑（约223亿令吉）。财政部长哈蒙德周二宣布，将向政府部门再拨款20亿英镑（约106亿令吉）。当中4.8亿英镑（约25.5亿令吉）给内政部用于加强边境控制，3.75亿英镑（约19.93亿令吉）拨给税务局，以聘请额外3000多名员工处理增加的海关工作量，另外4.1亿英镑（约21.8亿令吉）拨给环境、渔业及粮食部。

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其它的因应准备包括，在渡船上留出空间，以确保医疗用品的正常流动等。

准备针对梅伊个人提出不信任动议的最大在野党工党，指控梅伊一直在浪费时间；而主张举行第二次脱欧公投的自由民主党党魁克布尔则说，政府最新的一连串动作是在“打心理战”，试图拿无协议脱欧来吓唬议员、商界和大众。

工党脱欧发言人斯塔默说：“无协议脱欧从来都不是切实可行的选择，这是一场政治骗局，我认为，在内心深处，政府和首相都知道这一点。”。

另据报道，苏格兰民族党（SNP）周二表示，将和其他几个小反对党提出对梅伊的保守党政府不信任投票动议，但主要反对党工党没有加入。SNP是英国下议院第三大党。



工党党魁科尔宾（左下）周一在下议院演说时，首相梅伊（右一）坐在椅上大笑。（图：法新社）

无协议脱欧风险增

业者忧灾难性后果

由于欧盟不太可能作出让步，以使脱欧协议赢得英国议员的支持，且梅伊斩钉截铁排除举行第二次公投的可能性，所以无协议脱欧的风险加大，一些企业担心，这种情况将给全球第五大经济体带来灾难性后果。

英国商会周二预测，由于企业冻结投资和英国脱欧前消费者需求疲弱，今明两年的经济增长将是英国2009年摆脱衰退以来最疲弱的。

英国渡轮和货运运营商P&O表示，该公司正在重新评估其在英国注册的船队，并将对两艘船进行重新注册，以便在英国脱欧前保持欧盟的税务安排。

基金管理巨头太平洋投资管理公司（PIMCO）英镑投资组合主管埃米表示，无协议脱欧的“可能性很低”，因为多数议员不会接受。他说，英国更有可能延长或撤回其根据《里斯本条约》第50条提交的脱欧通知。到目前为止，梅伊也排除了这两种可能性。

脱欧仍不明朗

英国人悲观绝望

英国国会各派对梅伊的脱欧方案持续角力、脱欧不明朗之下，英国已弥漫悲观和绝望情绪。许多英国人的生活都打住了，并推迟到形势明朗化才作出重大财务选择。

美联社报道，零售商抱怨说在今年的圣诞购物旺季买气不景，销售大跌，许多英国人都在观察着脱欧未来前景，政府已预告，国家会变得更穷。

举棋不定民间怨声载道

在2年多前脱欧公投举行以及与布鲁塞尔数月的谈判后，国家领导层的举棋不定引起民众怨声载道。

调查公众意见的Britain Thinks的研究主任克拉克森指出，现时英国笼罩在悲观气氛中。他说：“英国脱欧是最糟糕的政治，十足木偶戏，它是人们厌恶的威斯敏斯特政治。”

今年圣诞期间的聚会闲聊中，“脱欧”（Brexit）一字将会宛转的以“B-word”代替，以避免引来绝望的呻呤声或引发家庭大对抗。

圣诞前零售业割价倾销

英国圣诞节前零售市道不景气，商户纷纷在佳节前于网上割价倾销，有百货公司的女性皮靴大幅减价83%，有网上服装公司一条裙只售2英镑，其他服装公司为促销货品也低至半价以上出售。

业界人士指出，从未见过节前出现如此恐慌性销售。

有业内顾问指出，今年秋天有超过8000间网上零售商面对明显的财务压力，这个数字较去年同期高出了8%。也有经济分析师指出，英国脱欧不明朗因素，导致消费者购物意欲下降，传统商业街的销售表现大受影响，预期零售业将要面对一段困难时期。



英国议员对脱欧协议的主要疑虑是针对脱欧后北爱尔兰与爱尔兰边境问题。图为在北爱与爱尔兰边境一张海报写着“硬边界、软边界，无边界！”。（图：美联社）

名人吁办“公民大会”

英国乐团Blur及虚拟乐团Gorillaz的主唱Damon Albarn和前坎特伯雷大主教威廉姆斯呼吁举行“公民大会”，打破脱欧僵局。

Damon Albarn与威廉姆斯等著名公众人物联署致函《卫报》，要求政府采取一种新的方式，让500名公众就脱欧问题展开辩论，并决定出一个解决方案。

信中表示：“愤怒和怨恨正在增加，使我们的家庭、社区和国家分裂。

如果不进行新的干预，毒害公众生活的有害文化，将不可挽回地损害民主和我们所有人的未来。”

随着圣诞节临近，甚至英格兰教会也提到围绕脱欧的“动荡事件”。教会声明指，将为民族团结和政治家的勇气，正直和清晰。声明称：“当前英国亟需重抢一个共同憧憬和身份，协助我们找出方法克服眼下的挑战。”

商界批政界只顾内斗

脱欧协议迟迟未达成，英国商界批评政治人物只顾内斗，并警告时间根本来不及准备因应无协议脱欧。

为了协助企业界因应无协议脱欧，英国政府将在21日公布100多页的线上说明；未来几天，也将针对8万家受到冲击最大的企业寄发电子邮件，进行指导。

英国商会（BCC）、英国工业总会（CBI）、制造业者组织EEF、中小企业联盟（FSB）、英国董事学会（IoD）等商界团体发布联合声明表示：“企业界胆战心惊，看着政治人物只顾派系纠纷，而没有商界所需、可以向前迈进的实际动作。”

声明表示：“国会缺乏进展，代表着无协议脱欧的危险性逐渐增高。”这些合计代表数万间英国企业的5个商界团体也说：“仅有100天，显然来不及准备，避免面对严重的混乱与瓦解。”

商界团体表示，业界必须改变资金用途，把原本应该用于投资和提升生产的资本，拿来准备无协议脱欧因应计划。他们警告，但有上万家企业根本还没开始动作，没办法在这么短的时间内做好准备。

专家认为梅伊的脱欧方案无法在国会闯关，但对接下来会发生什么事意见相左。

欧盟：不与英达成小协议

尽管英国脱欧明显有经济风险，但一些强硬脱欧支持者支持所谓的“有管理的无协议脱欧”，即在与欧盟没有整体协议下脱欧，但会与欧盟达成个别小型协议以降低混乱局面。

彭博社外电引述欧盟官员消息表示，欧盟将不会为缓解无协议脱欧风险而与英国达成小型协议，欧盟将只采取单边措施保护其利益。

欧盟加强应对英无协议脱欧

欧盟拒绝英国就脱欧协议重新谈判的要求，但据彭博社报道，欧盟正在8个领域为无协议脱欧做准备。欧盟委员会将于周三公布向欧洲议会提交的计划细节，并将宣布这些措施多数不会超过2019年底。这些领域是：

航空

欧盟将允许来自英国的航班飞越欧盟、降落欧盟并飞回英国，以及在欧盟降落加油。

金融服务

如果无协议脱欧，在所谓的对等安排下，欧盟将允许英国的衍生品清算所继续为欧盟内的银行提供服务12个月。

海关

欧盟将对英国商品征收关税和其他税负，并正在加紧安排针对英国的海关入境检查点。

公路运输

仍将向英国卡车司机颁发许可证，但这些许可证的限制将远远超过目前欧盟成员国的情况。

气候政策

欧盟气候变化立法将不适用于英国。欧盟委员会将采取措施确保其排放交易体系不受影响。

公民权利

欧盟将表示，在英国脱欧之后，将“慷慨”对待生活在欧盟的英国公民，使他们在满足必要条件的情况下获得长期居留身份。

畜牧和动物产品

只要符合卫生标准，欧盟希望允许从英国进口活体动物和动物产品。然而，预计会出现中断，因为在进入欧盟时必须进行新的检查。

个人数据

如果英国无协议脱欧，该国将受到国际转让规则的约束，这使得交换个人数据变得更加困难。

