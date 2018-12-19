政治人物挑起仇恨·今年遇害记者人数攀升 “无国界记者组织”（RSF）周二表示，“肆无忌惮的政治人物”所挑起的仇恨，已造成2018年记者遭杀害的人数惊人攀升。

（法国．巴黎19日讯）“无国界记者组织”（RSF）周二表示，“肆无忌惮的政治人物”所挑起的仇恨，已造成2018年记者遭杀害的人数惊人攀升。

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已有80记者遇难

根据该组织的数据，全球今年至今已有80名记者遇难，其中最受到注目的是沙地阿拉伯专栏作家卡舒吉，另外还有348名记者入狱，以及60多人沦为人质。

RSF秘书长德洛瓦表示指出，对于记者的暴力事件，在今年已达到前所未见的高峰，而且现在情况危急。

他说：“肆无忌惮的政治人物、宗教领导人与商人有时会公开表明厌恶记者……这已反映在这个逐渐攀升、令人忧心的数字上。”

把记者当“人民公敌”

RSF未将矛头直指常责怪记者并把部份记者当成“人民公敌”的美国总统特朗普。不过，德洛瓦说：“仇恨的宣泄导致暴力合理化，进而伤害新闻专业与民主。”

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美国马里兰州《首都报》报社今年6月发生枪击案，造成5人死亡，让美国成为2018年记者死亡数第5多的国家。

对记者而言，阿富汗是最危险的国家，包括法新社记者马莱在内有15人在这个国家遇害，紧接在后的是叙利亚，有11人丧命，墨西哥则有9人。

德洛瓦表示，对记者的仇恨“在社群网络中被放大了，社群网络在这方面有重大的责任”。

RSF的报告说，非职业新闻工作者遇害的人数，几乎是2017年7人的两倍，今年增至13人。

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报告说，中国仍是全球监禁记者最严重的国家，有60人身陷囹圄。报告也谴责“土耳其专制政权的恐怖审判”，埃及与伊朗也列入严重违反规定的黑名单。