签移民政策被逼宫·比利时首相辞职 比利时传出政治危机，首相米歇尔因近日签署《全球移民契约》，面对激烈的反对声浪，导致联合政府分裂及民众上街抗议，他周二晚在国会宣布将辞职，但国王还未决定接受辞呈。

比利时首相米歇尔因近日签署《全球移民契约》，面对激烈的反对声浪，周二晚宣布辞职。（图：法新社）

（比利时．布鲁塞尔19日讯）比利时传出政治危机，首相米歇尔因近日签署《全球移民契约》，面对激烈的反对声浪，导致联合政府分裂及民众上街抗议，他周二晚在国会宣布将辞职，但国王还未决定接受辞呈。

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联合国164国领导人和代表10日通过《全球移民契约》，而米歇尔将该契约视为“能创造更好的欧洲及国际合作”

的机会而执意签署，引发内哄。对移民议题立场强硬的最大政党新法兰德斯联盟（N-VA）宣布退出执政联盟，多名部长随即宣布辞职，使得联合政府成为少数政府。

就在反对党对米歇尔提出不信任动议之际，米歇尔同日晚间宣布将辞职，并前往觐见国王菲利普。

比利时王室稍晚时发声明称，国王还未决定接受辞呈。由于比利时将于明年5月26日举行大选，若米歇尔真的下台，或引发比利时提前大选。

据欧洲媒体报道，国王接下来可能要求米歇尔先以看守内阁身份运作至明年5月大选，另也可能要求各政党商议，若化解政治危机不成也可能提前举行大选。

将于周五满43岁的米歇尔于2014年成功组建右翼联合政府之后成为首相，当年他仅38岁，是比利时自1841年以来最年轻的首相。

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今年7月，联合国196个会员国同意这项历经两年谈判达成的《全球移民契约》，不料10日仅164个国家签署，当中包括美国、奥地利、匈牙利、意大利、波兰等国都拒绝执行这项协议。

该契约实际上不具法律约束效力，旨在透过国际合作解决移民问题，不过反对者相信执行这份协议将导致进入欧洲的移民增加。