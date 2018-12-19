挪用善款被当“支票簿”·“特朗普基金会”解散 美国总统特朗普旗下的“特朗普基金会”，先前被控非法运作，使特朗普在个人、商业和政治上受益。纽约州检察总长办公室周二宣布，特朗普基金会已同意在法院监管下解散，并在纽约州对总统慈善机构是否滥用捐款进行调查期间捐赠剩余资金。

（美国．纽约19日讯）美国总统特朗普旗下的“特朗普基金会”，先前被控非法运作，使特朗普在个人、商业和政治上受益。纽约州检察总长办公室周二宣布，特朗普基金会已同意在法院监管下解散，并在纽约州对总统慈善机构是否滥用捐款进行调查期间捐赠剩余资金。

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如同特朗普支票簿

纽约州检察长安德伍德在发表声明说，调查发现特朗普基金会存在着“让人震惊的非法行为模式”，包括与特朗普选举阵营非法挂勾，以及一而再、再而三的自肥图利等。

她指，该基金会“只不过是一个支票簿，服务于特朗普的商业和政治利益”。

她补充说：“这是法治的重要胜利，明确表示有一套每个人都须遵守的规则。”

据报道，周二宣布的解散也标志着以《华盛顿邮报》的法伦索尔德为首的全国性新闻机构的胜利，其对特朗普基金会的运作方式进行了近两年的严格调查报道。

根据解散协议的条款，在法官批准协议后，特朗普基金会将有30天的时间将其175万美元（约733万令吉）的资金余额捐给慈善机构。从基金会获得资金的慈善机构名单需要得到法院和司法部长办公室的批准。

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安德伍德指，“我们会继续进行诉讼，以确保特朗普基金会及其董事能够为他们明确且一再违反州和联邦法律的行为负责。”检方也希望向基金会追讨280万美元（约1173万令吉），同时禁止特朗普在未来10年担任纽约非营利组织的董事，及禁止小唐纳德、埃里克和伊万卡担任非营利组织董事1年。

购艺术品政治捐赠

特朗普基金会今年6月遭到纽约州检察官调查。根据诉讼，特朗普利用该慈善机构的资金为他的私人企业支付法律和解金，购买装饰他一家具乐部的艺术品，并进行一项被禁止的政治捐赠。特朗普当时批评事件荒谬，并表明他不会妥协，不会就诉讼和解。

调查也发现，小唐纳德、埃里克和伊万卡都是该慈善机构的官员——实际上从未召开过董事会。董事会自1999年以来一直没有召开过会议。

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这是特朗普面临的多个诉讼之一。

其前私人律师科恩被指协助支付封口费给2名据指与特朗普有染的女子，以及违反竞选财务法等罪名被判3年监禁。