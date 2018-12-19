周波：两岸交流合作．双城论坛重要机制化平台 台北—上海双城论坛周四登场，上海市常务副市长周波周三率团抵台，他表示，双城论坛是两岸交流合作最重要的机制化平台，也是两岸城市交流合作典范。这次一定能“认识新朋友，学到新知识，共享发展成果”。

（台湾．台北19日讯）台北—上海双城论坛周四登场，上海市常务副市长周波周三率团抵台，他表示，双城论坛是两岸交流合作最重要的机制化平台，也是两岸城市交流合作典范。这次一定能“认识新朋友，学到新知识，共享发展成果”。

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具中共上海市委常委身份的周波上午率领135人访问团抵达台北松山机场。台湾独派团体一早就聚集在松山机场准备抗议，强调“台湾中国，一边一国，欢迎周波来台湾国”，为了避免抗议擦枪走火，警方出动优势警力，还在现场拉起“陈抗区”，不过依旧有独派成员突破警力部署，进到松山机场入境大厅抗议。

周波在入境大厅简短致词表示，相比18年前他访问台湾花长时间从香港转机，这次仅花了1.5小时。

他指出，上海正按照2035规划，打造国际经济、金融、航运、贸易和科创中心。这次一定有很多收获，能认识新朋友，学到新知识，共享发展成果。

另外，针对上海方面是否希望再提“两岸一家亲”或其他更进一步表态，台北市长柯文哲回应称，今年刚好台湾政治版图发生大变动，所以还是维持一个基调就好。

他进一步指出，此次上海有善意的回应，派了比以往更庞大的代表团，率队的副市长周波主管经济，对此这次台北方面也找来主要企业的老板参与论坛。他还强调，台湾目前的氛围就是拼经济，“多点经济、少点争议，大家一起赚钱就没争议，可以smooth（平顺）。”