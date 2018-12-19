美财长：贸易战停火．美中拟下月“更广泛”谈判 美国财政部长姆钦周二表示，美中代表计划下月会面，磋商“更广泛”的贸易战停火，将协议具体化。同时，中国商务部周三表示，中美当天举行经贸问题副部级通话，就双方关心的问题进行沟通。

（美国．华盛顿19日讯）美国财政部长姆钦周二表示，美中代表计划下月会面，磋商“更广泛”的贸易战停火，将协议具体化。同时，中国商务部周三表示，中美当天举行经贸问题副部级通话，就双方关心的问题进行沟通。

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姆钦周二接受彭博新闻社采访时表示，中美双方这几个礼拜通过几次电话，正在计划进一步会谈。

本月1日中美达成休战90天的协议后，特朗普团队的鹰派综合过去与中国交手的经验，对习近平的承诺是否可信抱持怀疑态度。但是姆钦表示，中美双方已同意，最终达成任何共识都要是“可执行、可验证而且有时限”。

他说：“我们已经下决心，我们如果要达成协议，就要够具体，不论是实施的时程还是细节，一切都要表列出来。”

姆钦淡化特朗普上周所说为与中国达成贸易协议，他可能会介入华为副董事长孟晚舟被捕事件。他指，美中都明白两件事并不相关。他亦拒绝评论会是否会扩大对华为的调查。

中企向美购值12亿大豆

另外，路透社引述知情人士指，中国国有企业周二向美国买入90万吨大豆，总值超过3亿美元（约12.54亿令吉），是两国同意贸易战休兵90日以来的第二次大规模采购。上周三路透社亦报道指，中国已开始进口首批150万吨大豆。

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不过中国最终会买入多少美国大豆仍然属未知之数。美国大豆商对于目前的对华出口量仍然失望，认为远远未能吸收大量库存。但这是中方就贸易谈判展示的善意一步。