马股明年逆风‧宜掌握4投资主题 大马政府降低经济成长目标，反映大马在拼经济稳财务寻求平衡所面对的挑战，加上原油价格走低及美中贸易战利空夹击，丰隆研究建议马股2019年4大投资主题，以期劣势中“逆流而上”力拼投资佳绩。

（吉隆坡19日讯）大马政府降低经济成长目标，反映大马在拼经济稳财务寻求平衡所面对的挑战，加上原油价格走低及美中贸易战利空夹击，丰隆研究建议马股2019年4大投资主题，以期劣势中“逆流而上”力拼投资佳绩。

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外围乌云密布，2019年大马经济及马股挑战重重，不过，丰隆认为明年股市不缺投资机会，新一年的4大投资主题，包括放眼东马市场、寻找美中贸易战的商机、医疗保健投资机会，以及及政府资产套现概念股。

大马财政部放眼2019年经济成长目标4.9%是艰钜的目标，丰隆的预测则是低于4.6%。

今年马股盈利录得负成长0.1%，预料2019年将落在低迷的3.3%，明年挑战不小。丰隆建议4大主题让投资者参考。

主题1：加大对东马股的关注

迈入新一年，预料希盟新政府将把发展焦点放在东马的砂拉越及沙巴州，预料两州的本地公司将从中受惠而成为主要赢家，特别是建筑及石油天然气两大领域。

东马砂沙两州的发展较西马半岛落后，509全国大选变天后，砂沙两州政府较亲向希盟新政府，新政府为了要获得东马州政府的支持，预料将会更为关注砂沙两州经济发展。

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新政府检讨或取消前朝一些大型基建工程计划，以减轻国债及政府负担，但保留东马的泛婆罗洲高速大道计划可见一斑。砂拉越本土基建公司预料将受惠，包括福胜利（HSL,6238,主板建筑组）、纳因控股（NAIM,5073,主板工业产品服务组）、亿强工程（ZECON,7028,主板建筑组）、以及砂州日光（CMSB,2852,主板工业产品服务组）。

主题2：攫取贸易战商机

中美贸易战是明年全球最大不稳定因子，但科技、电子制造服务及家具业受看好可从贸易战攫取商机。国家银行曾经表示，若美中进入全面贸易战，预料大马经济成长可能削减1.3%至1.5%之间，惟大马也将从中增加9亿7000万美元的替代贸易，抵销部份利空。

贸易战使中国出口的电子产品缺乏竞争力，大马电子电器业者有望从美中商家获取更多合约。台湾联友（FPI,9172,主板消费产品服务组）、伟特机构（VITROX,0097,主板科技组）和益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）受看好。

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在家具领域，以往美国厂商向中国商家采购家具产品，贸易战料使买家目光转向大马家具业。看好利兴工业（LIIHEN,7089,主板消费产品服务组），净现金及6%偏高周息率加强该股吸引力。

主题3：偏高的健保拨款

新政府将在医疗保健领域作出更多拨款，在2019年财政预算案获得287亿令吉拨款，比2018年增加7.9%；政府也推出低收入群的医疗保障基金计划（B40HPF），医疗保健股将是赢家。

在这主题下，UEM前线（EDGENTA,1368,主板工业产品服务组）及私营医院如柔佛医药保健（KPJ,5878,主板医疗保健组）受到关注。

主题4：政府减持资产

新政府在预算案点明将减少在私人界的参与，预料明年将加速把资产变现。政府来自国库控股（KHAZANAH）的收入在2018年为20亿令吉，明年为10亿令吉，比较2017年为6亿令吉，增加的数额估计来自资产脱售，而非股息。

国库控股明年的脱售预料有4管道，其一是脱售给策略伙伴，类似今年的IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）；其二是直接在市场沽售，如联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）；其三是投资公司售产，以特别股息方式回馈；其四是将名下未上市公司寻求上市。

这些方式都会导致公司股价波动，投资者可把重点放在国库控股名下股项，包括国家能源（TE N A G A，5347，主板公用事业组）、时光网（TIMECOM,5031,主板电讯媒体组）以及UEM前线。

丰隆认为，目前马股综指预测本益比较传统平均低-1.5标准差，主要是2019年的盈利成长欠缺吸引力。马股综指2019年杪目标定在1750点，或等于2019年预测本益比15.5倍水平。