共进午餐欣赏美景．敦马与阁员布城游湖 首相敦马哈迪医生今天和众内阁部长在游览船上共进午餐，并乘船环绕布城湖。

看到布城今日的发展面貌，马哈迪应该感到宽慰。（图：星洲日报）

（布城19日讯）首相敦马哈迪医生今天和众内阁部长在游览船上共进午餐，并乘船环绕布城湖。

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马新社报道，希望联盟政府领袖拨出大约90分钟时间乘船环绕布城湖，欣赏布城美景。

联邦直辖区部长卡立沙末在内阁会议后，主办上述午餐会，出席者包括政府首席秘书拿督斯里依士迈。

马哈迪在会上向出席者讲解布城历史、发展及美景，布城是他出任我国第4任首相时所发展的行政中心。

他说，其实布城的发展概念来自吉隆坡前市长丹斯里依利雅斯奥玛。

“布城的概念并非来自我，而是来自依利雅斯奥玛，他希望发展一个政府行政中心，将所有政府部门安置在同一个地区。

“我们原本计划在彭亨州珍德拜（Janda Baik），但是面对一些问题，所以我们选择吉隆坡和吉隆坡国际机场之间的地区。”

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马哈迪打趣地说：“所以，布城靠近吉隆坡，如果我要逃走，我可以到吉隆坡国际机场，因为有人说首相住所内有隧道通往吉隆坡国际机场，所以我可以逃走……但是我没有逃走啦。”

他也说：“我相信来到这里的人都印象深刻，他们告诉我，他们也想拥有这种行政中心，部份人士也尝试建立自己的行政中心。”

内阁部长周三在出席内阁会议后乘船环绕布城湖，一边欣赏风景一边共进午餐。左起为国际贸易及工业部长达勒雷京、首相署部长拿督刘伟强、外交部长拿督赛富丁、贸消部长拿督赛夫丁及原产业部长郭素沁。（照片取自郭素沁推特）