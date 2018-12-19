续配合“通俄门”调查．弗林刑罚推迟宣判 美国特朗普政府前国家安全顾问弗林作伪证一案周二开庭宣判发生戏剧性转折，法官在庭上痛斥弗林的行为是“卖国”，随后宣布推迟宣判，以确保弗林能完全配合“通俄门”特别调查。

（美国．华盛顿19日讯）美国特朗普政府前国家安全顾问弗林作伪证一案周二开庭宣判发生戏剧性转折，法官在庭上痛斥弗林的行为是“卖国”，随后宣布推迟宣判，以确保弗林能完全配合“通俄门”特别调查。

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弗林承认，他在接受俄罗斯是否干预美国2016年总统大选的所谓通俄门调查时，隐瞒自己与俄罗斯的关系。负责通俄门调查的特别检察官穆勒日前以弗林充份配合调查为由，建议法官不要判处弗林入狱。

法官痛斥卖国

愤怒的承审法官苏利文周二严词痛批弗林，扬言要从重量刑。苏利文对弗林表示：“可以这么说，你出卖自己的国家。我不会隐藏我的反感，以及对这种犯罪行为的蔑视。”

法官的措辞之严厉一度让人感觉弗林是否可以被指控犯有叛国罪。

弗林的委任律师向苏利文要求，让弗林继续和调查人员合作，完成通俄门调查。

最后苏利文给弗林两个选择：现在就接受可能很严厉的刑罚，抑或延后判刑，以充份配合仍未完成的所有调查。弗林选择接受后者。弗林离开法院时对记者一言不发。

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法官暂未定出新的宣判日期。但控辩双方将在3月13日在法院提交新的进度报告。

特朗普也相当关心判决结果。

庭讯前，他在“推特”发文祝弗林好运，又说2016年竞选其实相当成功，“根本没有串通（俄罗斯）”。

59岁的弗林是美军退休三星中将，曾在奥巴马政府任国防部情报局局长，后来获特朗普赏识，在胜出总统选举后，任命他为国家安全顾问，可是他在任仅24天就突然辞职，成为历来任期最短的美国总统国家安全顾问。辞职原因是他误导副总统彭斯，未申报上任前曾与俄罗斯大使联系，违反了平民不得接触外交机密的规定。

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