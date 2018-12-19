丹副大臣：掀退党潮无前途．建议巫统解散加入伊党 伊斯兰党副主席拿督莫哈末阿玛再度促请巫统解散，全员加入伊党，因为巫统在我国的政治已经毫无前途可言。

（吉兰丹．哥打峇鲁19日讯）伊斯兰党副主席拿督莫哈末阿玛再度促请巫统解散，全员加入伊党，因为巫统在我国的政治已经毫无前途可言。

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他说，随着越来越多的巫统国会议员跳槽，该党的地位摇摇欲坠，所以，此时正是该党党员退党的最好时机。

“我在第14届全国大选之后就已经建议巫统解散，然后大家都加入伊党，因为巫统没剩下多少时间了。”

莫哈末阿玛也是吉兰丹副州务大臣，他今天出席丹州行政议会会议后，如此说道。

询及伊党如何要拉拢巫统党员加入伊党时，他则说，他们有策略，不过，当然不会告诉大家他们会怎么做。

“过去，我们和巫统的确存有友好的关系，为了伊斯兰的利益着想，我们也曾经拉拢他们入党。以现在的情况来看，他们更加应该离开巫统，加入伊党。”

另一方面，提到有传言指凯里、努鲁和拉菲兹3人可能联合创立一个以年轻人为主的政党时，他则认为，如此成事，年轻人又多了一个选择。

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他形容，就像大家做生意，同样的糕点人人卖，但也一样好卖，因为最重要的是品质。