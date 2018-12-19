豁免美入境禁令．也门母准见病危儿最后一面 也门一名母亲希望赴美探望病危的2岁儿子，但早前因美国入境禁令而无法前往，事件引发外界关注。当局日前终于允许母亲入境，她将以最快的速度搭机赴美，希望可在儿子除下维生机器前，赶得及见儿子最后一面。

（图：美联社）

也门一名母亲希望赴美探望病危的2岁儿子，但早前因美国入境禁令而无法前往，事件引发外界关注。当局日前终于允许母亲入境，她将以最快的速度搭机赴美，希望可在儿子除下维生机器前，赶得及见儿子最后一面。

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21岁斯维莱赫的丈夫和儿子阿卜杜拉皆是美国公民，2岁的阿卜杜拉患脑退化疾病，现于旧金山接受治疗，但近日情况急转直下、命悬一线。惟斯维莱赫是也门公民，因特朗普的禁令而无法入境美国探望儿子。

事件曝光后引起关注，外界敦促当局允许斯维莱赫入境。人权组织CAIR表示，美国当局已经向斯维莱赫豁免禁令。斯维莱赫随即起程前往美国，料于当地时间周三抵达旧金山见儿子最后一面。

去年1月特朗普上台后即向5个穆斯林国家发旅游禁令，包括也门、伊朗、利比亚、索马里及叙利亚，旅客可以申请豁免，但立令以来仅约2%个案获批。美国国务院目前对阿卜杜拉的个案不予置评。