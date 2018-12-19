涉谋杀跨性别女子延扣助查．4嫌犯押上庭竟偷笑 日前涉嫌谋杀一名跨性别女子的4名年轻华裔嫌犯，今日上午再度被带上巴生法庭申请延扣助查时，面对摄影镜头竟掩脸偷笑，让人傻眼。

（雪兰莪．巴生19日讯）日前涉嫌谋杀一名跨性别女子的4名年轻华裔嫌犯，今日上午再度被带上巴生法庭申请延扣助查时，面对摄影镜头竟掩脸偷笑，让人傻眼。

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这4名嫌犯年龄介于16至21岁，于今日上午9时许，身穿便服及短裤被警方押上巴生法庭申请延扣助查。

尽管他们全程以上衣掩脸闪避摄影镜头，不过还是可以看到当中有人在偷笑。

更夸张的是，其中一人完成延扣手续后，被押回囚车时，还比了个“OK”的手势，毫不畏惧。据观察，现场不见他们的亲友前来法庭。

推事莫哈末阿占允准4名嫌犯延扣5天（至24日）助查。

据了解，一名32岁的沙巴籍跨性别女子，于上周三（12日）上午7时左右，倒卧在巴生武吉丁宜一间酒店前，之后被送院急救不果，于隔天上午10时47分离世。

警方援引刑事法典第302（谋杀）条文查案，于周四（13日）晚上10时至周五傍晚6时30分，迅速地逮捕4人。初步口供显示，4嫌犯已招认干案，因他们怀疑死者偷窃21岁嫌犯的手机，才会对死者下手。

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死者尸体解剖报告也显示，死者全身有32处伤痕，包括头骨严重出血和爆裂和大脑出血等，相信为钝器所致，死因证实头部受到重创。