Ella被曝怀二胎．赖斯翔：误会大了 《新浪娱乐》向Ella老公赖斯翔求证，赖斯翔回应：“哈哈哈哈哈，不知哪来的消息？误会大了！”

（台湾．台北19日讯）有媒体18日爆料称Ella陈嘉桦已怀有近3个月身孕，周遭几个亲近的家人、好友都已听闻喜讯，不过因为习俗，怀孕还未正式满3个月的Ella不便对外公布。随后，《新浪娱乐》向Ella老公赖斯翔求证，赖斯翔回应：“哈哈哈哈哈，不知哪来的消息？误会大了！”

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消息来源向《ETtoday》透露：“其实她（指Ella）怀孕了，近3个月，周遭几个朋友都很为她开心！”

记者传讯求证赖斯翔，他先是回了“哈哈哈哈哈”5字，大笑说：“哪来的消息？今天才说已在脑海里结扎呀，谢谢你今天的报道！”

其实Ella18日才出席2019年贺岁片《大三元》发布会，活动上她还和同片所有演员一起热跳电影主题曲《麻麻雀雀》MV舞蹈，依旧相当活泼好动，不过问到是否要再怀二胎？她倒态度坚决，表示：“我先生已经在脑海里结扎，不想再生了，避孕大家知道吧？不用我教吧？”

至于为何未想再生，Ella透露儿子劲宝出生后，老公就自觉被冷落，“不想生就是怕先生失宠！”随后她又楼歪，“人家说生儿子是因为‘女生先快乐’，生女儿就是‘男生先快乐’，我就是一个幸福健康又快乐的人！”