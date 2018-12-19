解剖显示肋骨折断．阿迪死于肺部严重创伤 在USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱中丧命的消拯人员莫哈末阿迪，其解剖结果显示其肋骨折断，死因为肺部严重创伤。

（吉隆坡19日讯）在USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱中丧命的消拯人员莫哈末阿迪，其解剖结果显示其肋骨折断，死因为肺部严重创伤。

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X光扫描时没发现

英文报章《新海峡时报》引述消息指出，这道创伤在之前进行X光扫描时并没有发现，直到昨日凌晨法医为他进行解剖时，才察觉这道伤势。

据悉，得年24岁的莫哈末阿迪是于11月27日在兴都庙外遭暴徒从紧急医药援救服务消拯车（EMRS）强拉出车外，再殴打至重伤，之后一直在国家心脏中心进行治疗，较后因肺部伤势恶化，而于前天晚上9时41分不治。

莫哈末阿迪的遗体昨日已由消防直升机从吉隆坡运返吉打家乡安葬。

另一方面，大马消防及拯救局昨日发表文告指出，那些有意捐款给莫哈末阿迪的人士，可把款项通过Muamalat银行的Akauntan NegaraM a l a y s i a（国家总会计司账户）-KPKT-T户头号码16010000876715汇款，并注明用作Wira Merah Adib即可。

文告指出，汇款可通过支票、现金或网上银行转账进行，任何洽询可拨打013-2488994或03-89927652联络大马消防及拯救局公共关系管理组。