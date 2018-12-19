率红魔至赛季结束．索斯加尔任临时主帅 曼联官方宣布，前球队超级替补、挪威娃娃脸杀手索斯加尔将出任红魔的暂代领队，直至赛季末结束。

挪威娃娃脸杀手索斯加尔将出任红魔的暂代领队，直至赛季末结束。（图：美联社）

（英国．曼彻斯特19日讯）曼联官方宣布，前球队超级替补、挪威娃娃脸杀手索斯加尔将出任红魔的暂代领队，直至赛季末结束。

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昔日功勋球星索斯加尔将接过“狂人”穆里尼奥的烂摊子，首要任务是团结现有溃散的球队，同时还要率领球队取得英超前4名，以拿下下赛季欧冠杯资格。

在周二下午，曼联官宣葡萄牙名帅穆里尼奥即时离队，在执教曼联不到三个赛季、拿到三个冠军后，穆里尼奥惨遭解雇。

经过遴选，有着曼联血统的索斯加尔成为了临时主帅，但曼联或许还会在明夏从长计议，寻找瞩意的领队，其中法国名宿基丹与勃朗、托登罕热刺领队波切蒂诺甚至是阿根廷铁帅西蒙奥内以及意大利名帅孔蒂，都是潜在的人选。

此前，目前45岁的索斯加尔曾经在曼联效力11个赛季打入126球。在球员时期，索斯加尔以替补杀手著称。

曼联曾经在当地时间昨晚官方宣布过索尔加尔执教，当时放出了一段视频，但随后官网又删除了视频。